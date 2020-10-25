　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑衣港青上街撐12港人　倡台灣發起亞太人權法院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，今日（10/25）發起 #台灣撐港遊行｜ #全球集氣要求釋放十二手足。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，黑衣港青上街挺港。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

為拯救日前被中共逮捕，關押在深圳的12名擬潛逃台灣港青，香港邊城青年25日再次號召台灣公民團體，發起台灣撐港遊行、全球集氣要求釋放十二手足。立法委員林昶佐在現場說，各界希望台灣政府能在APEC層級上，提出組織亞太人權法院的議題，幫助所有被壓迫的人民。

香港邊城青年是由在台港人所發起的團體，前身為「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」，25日以「拆掉港版國安法，建立亞太人權法院」、「立即釋放十二港人，全球集結稱港抗中」、「人道救援說到就到，挺台港人該救就救」為訴求，在台北發起遊行挺港，從忠孝復興捷運站一路遊行到中國銀行、香港經貿文化辦事處表達訴求，主辦單位號稱現場有超過3000人。

▲▼台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，今日（10/25）發起 #台灣撐港遊行｜ #全球集氣要求釋放十二手足。（圖／記者陳政錄攝）

▲遊行隊伍從忠孝復興捷運站出發。（圖／記者陳政錄攝）

香港邊城青年秘書長Justine表示，在這個週末，全球數十個地區都有串連支持十二港人的行動；而台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方。希望台灣民眾今天可以加入遊行，一同聲援被中國監禁的十二位港人。

立法委員、國會香港連線會長委員林昶佐表示，各國應該串連起來，設立亞洲人權法院，而且台灣是最適合談這件事的國家——台灣有非常特別的子民，非常特別的角色，能夠實現關鍵的力量，參與到推進全世界人權的工作。他還提出希望台灣政府能在亞太經濟合作（APEC）會議層級上，提出組織亞太人權法院的議題。

民進黨副秘書長林飛帆說，台灣跟香港不只脣齒相依，這幾年中共對於台灣、香港的打壓越來越劇烈，兩者在打的是同一場戰爭，希望支持香港，不只反宋中等議題成為民間主要共識，未來也持續成為台灣人民的一個重要精神。

▲▼台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，今日（10/25）發起 #台灣撐港遊行｜ #全球集氣要求釋放十二手足。（圖／記者陳政錄攝）

民進黨不分區立法委員、國會香港連線副會長洪申翰說，執政黨會全力支持香港在亞洲爭取民主自由，扮演重要角色。他認為，今天現場許多站出來聲援的香港、台灣、馬來西亞、泰國學生，是在70年代第三波民主化後開始長大，對民主人權有敏銳的渴望，台灣將有機會成為亞洲推進民主人權的重要土壤。

據了解，日前有12名港人於8月底從香港乘船偷渡來台途中，在大陸海域被廣東海警逮捕，目前被關押在深圳，被捕的12名港人中，均為反送中運動抗爭參與者。

從香港來到台灣尋求庇護的前銅鑼灣書店店長林榮基，25日也到現場支持，他在受訪時對於台灣政府修《難民法》、撐香港等行為時坦言，台灣尚未啟動《難民法》修訂，因為台灣是民主社會，仍需要一定法律程序，但台灣政府還是能做到支撐香港，幫助需要庇護港人的事情，但很多行為仍應「只能做，不能說。」

►時間對我們來說完全沒用！

▼前香港銅鑼灣書局店長林榮基。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼前香港銅鑼灣書局店長林榮基。（圖／記者陳政錄攝）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
夜市見「初戀系白T妹」美呆！　男看暈：今晚決定再去一次
限時三天！統一獅封王　7-11超過300項商品祭超殺優惠
買7800元帝王蟹　剪開驚見「滿滿的蟲蟲」…網笑：第一次吃吼
快檢查！21款App藏惡意程式　有下載快刪掉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

波蘭總統杜達確診新冠　習近平致電：祝你早日康復

黑衣港青上街撐12港人　倡台灣發起亞太人權法院

港人李彬豪遭遞解出境　陸委會：政府絕不容忍此類行為

跟團出去玩…他到目的地驚覺「沒有景點」不給睡　還倒賠54萬元

陸央行前行長：中國年輕人儲蓄率下降　過多靠借錢欠債「奢侈消費」

爸爸我回來了！　狗狗走丟26天「穿越60公里路」家門口狂搖尾巴

台灣光復75周年　新華社刊文：中國軍民傷亡3千萬換來的勝利果實

寧夏貪官被爆找「神婆作法」　想靠「神靈護佑」躲過調查

陸人大常委：北京不會以深圳代替香港　金融系統優勢也難被取代

潘曉穎母會見港警破局　陳同佳案續陷僵持

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

租屋族必備！IKEA五種實用好物　她介紹托盤桌、電腦椅CP值爆表

波蘭總統杜達確診新冠　習近平致電：祝你早日康復

黑衣港青上街撐12港人　倡台灣發起亞太人權法院

港人李彬豪遭遞解出境　陸委會：政府絕不容忍此類行為

跟團出去玩…他到目的地驚覺「沒有景點」不給睡　還倒賠54萬元

陸央行前行長：中國年輕人儲蓄率下降　過多靠借錢欠債「奢侈消費」

爸爸我回來了！　狗狗走丟26天「穿越60公里路」家門口狂搖尾巴

台灣光復75周年　新華社刊文：中國軍民傷亡3千萬換來的勝利果實

寧夏貪官被爆找「神婆作法」　想靠「神靈護佑」躲過調查

陸人大常委：北京不會以深圳代替香港　金融系統優勢也難被取代

潘曉穎母會見港警破局　陳同佳案續陷僵持

萌喵出掌搶劫！　水獺「小手抱肉肉」怒吼逃竄：是偶的

只賣到11／1！手搖飲「萬聖節特調」懶人包　超大眼球一口咬還有惡魔冰沙

讀書提高專注度　不靠提神飲料！4個小細節規畫機能書房

電視出現大野狼！　傻喵嚇爛呆站「拱背炸毛」萌示威

艾怡良 斷開1年短命戀首受訪　曝已走出情傷「女兒丟給爸媽顧」

賓士貓睡太熟「整隻消風」4毛腳開掌花！　網笑：被門夾扁了

亞洲盃中華隊打不打仍無解？　籃協26日先開選訓會議

電影院包場！連接大螢幕「爽玩Switch」　網羨炸：實現夢想的模樣

房思瑜爬山脫剩比基尼！山友阿伯狂瞄被阿姨抓包：不要亂看

「長腿＋精緻混血顏」自帶高級感　泰環球小姐冠軍被讚：人間芭比

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

避雷針30樓墜落　女被砸20骨折慘死

千萬超跑被刮爛！她見「2屁孩當溜滑梯」氣昏　維修費讓家長臉綠

日本男友「1天1飯」關家中2年！　 23歲女留學生慘遭虐打

18歲妹遭店長性侵！留遺書絕望輕生

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

講台檢查作業！色班導「伸進去壞壞」同學全程目睹　3國小妹被摸遍淚崩

新疆喀什突傳封城、飛機停飛！官方：出現感染者

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

男「開水燙貓」1屍5命！　家屬道歉：他只是好奇心強

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛墜樓亡

更多熱門

相關新聞

港人李彬豪遭遞解出境　陸委會回應

港人李彬豪遭遞解出境　陸委會回應

港人李彬豪因受香港方面委託，在台雇用徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，今遭移民署以「當初申請來台居留目的不符」為由，將他遞解出境。陸委會25日對此聲明強調，依港澳居民入台居留許可辦法第22條、第28條，得撤銷或廢止其居留許可，「政府絕不容忍類此涉及侵害人身安全及隱私的不當行為。」

陸人大常委：北京不會以深圳代替香港

陸人大常委：北京不會以深圳代替香港

潘曉穎母見港警破局　陳同佳案僵持

潘曉穎母見港警破局　陳同佳案僵持

斥英國炒作BNO護照　中國反制措施曝！

斥英國炒作BNO護照　中國反制措施曝！

傳奇家族遭詛咒！千金姊妹5年內接連出事

傳奇家族遭詛咒！千金姊妹5年內接連出事

關鍵字：

港青反送中香港邊城青年香港林昶佐林飛帆

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

汪七星潭甜睡　醒來見陌生男傻眼

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面