黑衣港青上街撐12港人　倡台灣發起亞太人權法院

▲台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，黑衣港青上街挺港。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

為拯救日前被中共逮捕，關押在深圳的12名擬潛逃台灣港青，香港邊城青年25日再次號召台灣公民團體，發起台灣撐港遊行、全球集氣要求釋放十二手足。立法委員林昶佐在現場說，各界希望台灣政府能在APEC層級上，提出組織亞太人權法院的議題，幫助所有被壓迫的人民。

香港邊城青年是由在台港人所發起的團體，前身為「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」，25日以「拆掉港版國安法，建立亞太人權法院」、「立即釋放十二港人，全球集結稱港抗中」、「人道救援說到就到，挺台港人該救就救」為訴求，在台北發起遊行挺港，從忠孝復興捷運站一路遊行到中國銀行、香港經貿文化辦事處表達訴求，主辦單位號稱現場有超過3000人。

▲遊行隊伍從忠孝復興捷運站出發。（圖／記者陳政錄攝）

香港邊城青年秘書長Justine表示，在這個週末，全球數十個地區都有串連支持十二港人的行動；而台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方。希望台灣民眾今天可以加入遊行，一同聲援被中國監禁的十二位港人。

立法委員、國會香港連線會長委員林昶佐表示，各國應該串連起來，設立亞洲人權法院，而且台灣是最適合談這件事的國家——台灣有非常特別的子民，非常特別的角色，能夠實現關鍵的力量，參與到推進全世界人權的工作。他還提出希望台灣政府能在亞太經濟合作（APEC）會議層級上，提出組織亞太人權法院的議題。

民進黨副秘書長林飛帆說，台灣跟香港不只脣齒相依，這幾年中共對於台灣、香港的打壓越來越劇烈，兩者在打的是同一場戰爭，希望支持香港，不只反宋中等議題成為民間主要共識，未來也持續成為台灣人民的一個重要精神。

民進黨不分區立法委員、國會香港連線副會長洪申翰說，執政黨會全力支持香港在亞洲爭取民主自由，扮演重要角色。他認為，今天現場許多站出來聲援的香港、台灣、馬來西亞、泰國學生，是在70年代第三波民主化後開始長大，對民主人權有敏銳的渴望，台灣將有機會成為亞洲推進民主人權的重要土壤。

據了解，日前有12名港人於8月底從香港乘船偷渡來台途中，在大陸海域被廣東海警逮捕，目前被關押在深圳，被捕的12名港人中，均為反送中運動抗爭參與者。

從香港來到台灣尋求庇護的前銅鑼灣書店店長林榮基，25日也到現場支持，他在受訪時對於台灣政府修《難民法》、撐香港等行為時坦言，台灣尚未啟動《難民法》修訂，因為台灣是民主社會，仍需要一定法律程序，但台灣政府還是能做到支撐香港，幫助需要庇護港人的事情，但很多行為仍應「只能做，不能說。」

►時間對我們來說完全沒用！

▼前香港銅鑼灣書局店長林榮基。（圖／記者陳政錄攝）