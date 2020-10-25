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潘曉穎母會見港警破局　陳同佳案續陷僵持

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▲港女命案，死者母親，陳同佳（圖／記者屠惠剛攝、路透）

▲2018年台灣港女命案死者潘曉穎母親，近期力促陳同佳來台投案。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

記者陳政錄／綜合報導

為推進陳同佳赴台投案，受害人潘曉穎母在今會見港警前，提出解決陳赴台投案事宜、由「話得事（有話語權）」警員接洽兩點前，否則告吹。據《香港電台》、《香港電台》報導，由於警方遲未做出回應，因此潘母稍早透過中間人宣布，「今天的會面將被警方不理不睬而告吹」，此案繼續進入僵局。

陳同佳2018年初涉嫌在台殺害女友潘曉穎，他2019年10月23日在香港犯「洗黑錢罪」出獄至今，已滿周年，雖屢次表達赴台投案意願，但均未成行，已至潘母近期數度出面喊話，要求港府、台灣方面能讓陳同佳盡快完成投案。

▲▼要港府馬上「釋放陳同佳」投案　潘母：被殺是你兒子一定更心裂！。（圖／潘曉穎母親公開信）

▲潘母日前寫給港府，要求釋放陳同佳，讓他投案的公開信。（圖／潘曉穎母親公開信）

10月24日，港警邀請潘母會面，但僅提及要交還洗黑錢案中女兒的證物，為此，潘母先是提出要當案件中間人的要求後，於25日重申希望確定（一）今天是坐下來與台方協商解決陳同佳往台灣投案的事宜；（二）今會見她的警員，是否就陳同佳案與台方協商能夠「話得事」。上述兩點，才進行會面。

據港媒報導，陳同佳案死者潘曉穎母親的中間人表示，由於直至上午10時30分，仍未收到香港警方回覆確認兩點要求，今天的會面將被警方不理不睬而告吹。

針對港警邀請潘母見面，陸委會昨日表示，士林地檢署日前已說明，收到陳同佳透過其委任律師的遞狀；地檢署同時也再次呼籲，本案基於事實調查所需，港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將 犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

陸委會重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公 權力的行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

但在香港方面，香港保安局24日再次聲明稱，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，認為司法互助非投案先決條件。港方還強調，香港所謂的司法互助條例在台灣並不適用，因此台方是設置前提，不合理也不可行。

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