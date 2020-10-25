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25歲妹打蛋白針減肥！　傷口「潰爛成火山」117硬塊全開刀

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▲女子打蛋白液減肥，結果身上傷口潰爛流膿，117處硬節 。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

▲女子打蛋白液減肥，結果身上傷口潰爛流膿，117處硬節 。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

記者劉亭／綜合報導

女人天性愛美，為了變美更願意嘗試各種方法。四川一名鄧小姐今年5月在培訓時，注射了一款號稱可以減肥的蛋白液，沒想到導致傷口潰爛流膿，最後只能手術治療，動了117刀。

根據瀟湘晨報報導，25歲的鄧小姐從事美容行業工作，今年5月，她在長沙市嶽麓區的「MK湖南美咖」進行培訓，期間對方推銷了一款蛋白液產品可以減肥，原本只交了1000元（人民幣下同），到現場變成6800元，她還是補上了。

當天，鄧小姐全身主要部位都進行了注射，由於操作刺穿皮層，她的皮膚下出現肉眼可見的針孔狀傷口，更帶有血印。她透露，原本以為傷口會逐漸消腫，但反而開始潰爛，約20天後，傷口血液出現硬塊，「越長越多，我就去做了手術，動了117刀」。

▲女子打蛋白液減肥，結果身上傷口潰爛流膿，117處硬節 。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

根據浙江大學醫學院附屬第一醫院和上海市肺科醫院的診斷，鄧小姐膿腫分支桿菌感染。鄧小姐21日接受採訪時，現場展示了身上傷口，雖然已經開始結痂，但仍然需要繼續治療。

鄧小姐說，因為受傷因此嚴重影響了正常生活，希望培訓機構負責產生的醫療費用，並給予相關的經濟補償。此外，將不排除採取法律手段維護權益。

▲女子打蛋白液減肥，結果身上傷口潰爛流膿，117處硬節 。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

湖南盛世美咖美容諮詢有限公司一名王姓負責人表示，蛋白液會因人體吸收能力的不同而產生不同效果，正常人的吸收期為7到28天，鄧小姐可能因為個人體質原因沒有吸收完。出現異常後，代理商公司已支付其醫療食宿等費用，也將願意協商其後期產生的誤工費。

鄧小姐注射的蛋白液的名稱叫「VTE蛋白液」，包裝上標示該產品的主要成分是水、水解膠原和氯化鈉；使用方法為「塗抹或輔助儀器使用」。王姓負責人也指出，包裝上寫的是外敷，但是有些人為了更快起到效果，會使用霧化儀器導入。同時，他也否認蛋白液與儀器屬於醫療美容產品。

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