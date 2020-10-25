《禁止核武器條約》第50國批准「完全非法化」　明年1月正式生效

▲核彈多年來被視為互保毀滅的終極籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國對核武器徹底非法化的國際條約《禁止核武器條約》（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），由宏都拉斯（Honduras）簽署批准後，達到「50國批准才生效」的條件，將於2021年1月22日生效，為期逾3年的談判促成此結果。不過美、日、中、俄等擁核國家均未批准，憂心喪失核威懾力。

綜合外電報導，宏都拉斯批准生效後，滿足50國條件的《禁止核武器條約》將於90天後生效，條約模式類似《禁止生物武器公約》（BWC），不設核查機制，內容包括「禁止核武器的擁有、研發、儲存、轉移、試驗，或是威脅使用」，以達到核武器完全非法化，而且任何核武器均違反國際人道主義法。

國際廢除核武器運動 （International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）發布聲明，表示條約強制生效後，「一切都會改變，但我們的工作還未完成。」儘管條約對擁核國家的約束效力非常有效，但作為全球第一次祭出的核武器禁止條約，有助於在減少國家核武存量的趨勢上推一把。

部分專家質疑條約的效率及可靠性，因為批准通過的均為小國，美、英、法、俄、中5個擁核的聯合國常任理事國均未批准通過，美國甚至施壓部分國家反對條約。其餘核武國家如印度、以色列、巴基斯坦和北韓，也都未批准，日本則基於印太局勢與美國盟友關係，決定拒絕簽署條約。

《禁止核武器條約》的提議起於2007年，由馬來西亞與哥斯大黎加向聯合國提案。2017年表決中，擁有票數優勢的開發中國家在聯合國通過條約內容，如今已進展到將在90天後的2021年1月22日生效，並規定生效後一年內，締約國得召開會議，進行相關內容討論及制定。