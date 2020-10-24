核設施水壩遭颱風沖破！北韓「超尷尬」緊急修補...衛星相片曝

▲北韓開始修補寧邊核設施旁九龍江水壩的破口。（圖／翻攝自北緯38度）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年8月飽受史上最長梅雨季、颱風侵襲而洪災不斷，連帶位於平安北道寧邊郡的重要核武設施與基地受到嚴重影響、未正常啟動，鄰近的九龍江（구룡강）河水氾濫，其中用於供給核反應爐冷卻水的水壩更是被沖破一個大洞。近期有衛星捕捉到，北韓正全力修補核武設施水壩。

美國華府研究北韓的智庫網站《北緯38度》（38 North）指出，根據某民營偵測衛星從9月22日至本月17日所拍攝到的照片來分析，可以清楚看到北韓正進行九龍江核反應爐冷卻水儲水壩的修復工程。

報導指出，8月6日九龍江水位急速攀升，使供給核反應爐冷卻水的幫浦設施處於氾濫危機，然而在之後的衛星相片，可以觀測出水壩並未出現任何嚴重的破損；然而到了9月22日，水壩口卻開始出現破洞，水位急速下降。

另外，從本月17日起，水壩破口附近開始興建新堤防，目前仍未得知該堤防是修補水壩期間用於導水的功能、還是用於擴大水壩儲水量。

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