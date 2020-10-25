嘉義縣科技新樂園　國小學童學寫程式有助邏輯思考

▲ 嘉義縣科技新樂園 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁參加由教育部、嘉義縣政府指導，醫揚科技贊助，研揚文教基金會主辦，中華自然科學創意協會、寶工實業協辦，「發現科技新樂園2.0體驗基地捐贈」典禮活動，在學生的介紹下，親自體驗基地內18種類型的機器人與程式教具操作介紹，模擬學生實際上課情況，學生事前已設定好程式模組，並引導翁章梁摸著猶如機器貓外表的「二代凱比機器人」的側臉，機器人便會露出笑臉，摸摸機器人頭頂，還會開心地發出貓叫聲，翁章梁忍不住直呼「太有趣了！」

▲翁章梁大力讚有助邏輯思考 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在與學生輕鬆的互動過程中，翁章梁稱讚孩子們的優秀表現，也進一步分享，過去的年代物資較為貧乏，自己的童年多是玩橡皮筋、彈珠成長，未有機會接觸學寫程式，現今能在求學階段練習寫程式，有助於訓練孩子的邏輯思考，對學習很有幫助。

▲嘉義縣科技新樂園2.0 國小學童學寫程式 翁章梁大力讚有助邏輯思考 。（圖／記者翁伊森翻攝）

莊永順特別感謝嘉義縣學校及師長們的用心，期望未來能將科技教育推廣至全縣的偏鄉小學，讓所有孩子都有機會接觸程式課程，更感謝教育處積極協助相關課程研發，期盼未來能將此套課程推廣到其他縣市，令更多偏鄉學子也能一同學習，開啟科技的新視野。

科技新樂園2.0計畫包含STEAM模組化生活科技主題數位教材(食、衣、住、行、科技大未來)，與程式教育體驗基地，基地內有六大科技主題展版和科技硬體設備，規劃四大類型〔AI智能編程、科普原理體驗、邏輯遊戲&書、數位科技體驗〕，每所參與的學校都會有1間程式體驗基地提供學生在校學習，期待透過STEAM與體驗基地之內容，提升嘉義學童對程式教育的概念與興趣。

▲嘉義縣科技新樂園2.0 。（圖／記者翁伊森翻攝）

醫揚科技與研揚科技自2017年起於嘉義縣推動「發現科技新樂園」計畫，累計至今已有45所學校參與科技計畫，科技相關活動約1800場次，參與學生約4000人，參與學校將以1年時間分別執行每項子計畫，期望共同提升嘉義國小師生生活科技應用的視野。