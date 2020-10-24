後疫情經濟時代　林毅夫：大陸內循環比重逼近90%

▲林毅夫認為，大陸已經走向內循環經濟。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

後疫情時代，大陸加大力度衝內需經濟，大陸知名經濟學者、北京教授林毅夫日前參加「再學習 再改革 再開放—浦東與深圳聯動創新研討會」發表主題演講。根據大陸媒體澎湃新聞指出，林毅夫表示，「早在當前中央提出以國內大循環為主體的新論斷之前，大陸經濟早就走向內循環，未來國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。」

該報導指出，大陸現在經濟發展模式？前世界銀行副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫首先談到疫情衝擊。他說，「不少學者認為，這次衝擊是自上世紀三十年代大蕭條以來規模最大的一次。在這個局面下，國際貿易會萎縮，世界貿易組織預測，今年的國際貿易可能收縮13%到32%。」

▲大陸十年多來依賴出口比重下降，著重內循環。（圖／路透）

林毅夫進一步分析，大陸是貿易大國，也是出口大國，如果出口少就得靠內需。但美國對大陸高科技產業不斷打壓，比如對華為實施斷供，影響相關企業的出口和發展，產品就要更多靠國內市場來消化，這也成為當前大陸中央提出「以國內大循環為主體」新論斷的短期原因。

目前大陸出口情況？過去被外界視為出口導向型的經濟體，出口數據佔大陸經濟總量比重最高的年份是2006年，比值是35.4%，略高於三分之一。2019年，出口佔經濟總量的比重只有17.4%，減少了50%。

針對上述數據，林毅夫表示，「2019年經濟總量的82.6%已經是在國內消化循環，這意味著我們的經濟已經是以內循環為主體。未來國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。」

▲林毅夫認為，未來大陸內循環比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。（圖／路透）

為什麼出口佔經濟總量的比重開始下降？林毅夫分析，「第一，國家的經濟體量越大，國內循環的比重就越高；第二，服務業中很大一部分是不可貿易的，隨著服務業在整個經濟中的比重提高，出口在經濟總量比重一定會越低。」

林毅夫舉例，2006年大陸的人均國內生產總值是2099美元，經濟規模佔全世界的比重是5.3%；服務業佔經濟總量的41.8%。2019年人均國內生產總值超過1萬美元，達到10098美元，經濟總量佔全球的比重，從2006年的5.3%，上升到2019年的16.4%，2019年是2006年的三倍，同時服務業佔經濟總量的比重從41.8%，上升到53.6%。

▲林毅夫分析，大陸服務業佔經濟總量的比重會從現在的53.6%，逐漸朝向80%。（圖／記者任以芳攝）

隨著大陸民眾收入水平提升，林毅夫直言，未來大陸經濟佔世界的比重，會從現在的16.4%增加到18%、20%，慢慢逼近25%；服務業佔經濟總量的比重會從現在的53.6%，逐漸向60%、70%、80%。兩因素疊加之下，大陸的出口佔經濟總量的比重，會從現在的17.4%，逐漸降到15%、12%、10%。

林毅夫認為，「國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。所以，現在是，將來更會是，以國內循環為主體。」服務業在經濟總量中的比重會越來越高，國內循環的比重會越來越大。

最後，林毅夫強調，「外界印象認為，大陸出口表現不好，經濟就不行。現在中央出面澄清這個事實，我們的經濟是以國內大循環為主體，這有利於增強發展的信心。」除了國內市場、國內循環重要，國際市場更要充分利用。