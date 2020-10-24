　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

後疫情經濟時代　林毅夫：大陸內循環比重逼近90%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京,排隊,消費,內需。（圖／記者任以芳攝）

▲林毅夫認為，大陸已經走向內循環經濟。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

後疫情時代，大陸加大力度衝內需經濟，大陸知名經濟學者、北京教授林毅夫日前參加「再學習 再改革 再開放—浦東與深圳聯動創新研討會」發表主題演講。根據大陸媒體澎湃新聞指出，林毅夫表示，「早在當前中央提出以國內大循環為主體的新論斷之前，大陸經濟早就走向內循環，未來國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。」

該報導指出，大陸現在經濟發展模式？前世界銀行副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫首先談到疫情衝擊。他說，「不少學者認為，這次衝擊是自上世紀三十年代大蕭條以來規模最大的一次。在這個局面下，國際貿易會萎縮，世界貿易組織預測，今年的國際貿易可能收縮13%到32%。」

▲高盛認為，亞洲的出口下滑態勢已經從谷底逐漸回溫。（圖／路透）

▲大陸十年多來依賴出口比重下降，著重內循環。（圖／路透）

林毅夫進一步分析，大陸是貿易大國，也是出口大國，如果出口少就得靠內需。但美國對大陸高科技產業不斷打壓，比如對華為實施斷供，影響相關企業的出口和發展，產品就要更多靠國內市場來消化，這也成為當前大陸中央提出「以國內大循環為主體」新論斷的短期原因。

目前大陸出口情況？過去被外界視為出口導向型的經濟體，出口數據佔大陸經濟總量比重最高的年份是2006年，比值是35.4%，略高於三分之一。2019年，出口佔經濟總量的比重只有17.4%，減少了50%。

針對上述數據，林毅夫表示，「2019年經濟總量的82.6%已經是在國內消化循環，這意味著我們的經濟已經是以內循環為主體。未來國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。」

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲林毅夫認為，未來大陸內循環比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。（圖／路透）

為什麼出口佔經濟總量的比重開始下降？林毅夫分析，「第一，國家的經濟體量越大，國內循環的比重就越高；第二，服務業中很大一部分是不可貿易的，隨著服務業在整個經濟中的比重提高，出口在經濟總量比重一定會越低。」

林毅夫舉例，2006年大陸的人均國內生產總值是2099美元，經濟規模佔全世界的比重是5.3%；服務業佔經濟總量的41.8%。2019年人均國內生產總值超過1萬美元，達到10098美元，經濟總量佔全球的比重，從2006年的5.3%，上升到2019年的16.4%，2019年是2006年的三倍，同時服務業佔經濟總量的比重從41.8%，上升到53.6%。

▲▼北京,排隊,消費,內需。（圖／記者任以芳攝）

▲林毅夫分析，大陸服務業佔經濟總量的比重會從現在的53.6%，逐漸朝向80%。（圖／記者任以芳攝）

隨著大陸民眾收入水平提升，林毅夫直言，未來大陸經濟佔世界的比重，會從現在的16.4%增加到18%、20%，慢慢逼近25%；服務業佔經濟總量的比重會從現在的53.6%，逐漸向60%、70%、80%。兩因素疊加之下，大陸的出口佔經濟總量的比重，會從現在的17.4%，逐漸降到15%、12%、10%。

林毅夫認為，「國內循環的比重會從現在的82.6%，逐漸向90%逼近。所以，現在是，將來更會是，以國內循環為主體。」服務業在經濟總量中的比重會越來越高，國內循環的比重會越來越大。

最後，林毅夫強調，「外界印象認為，大陸出口表現不好，經濟就不行。現在中央出面澄清這個事實，我們的經濟是以國內大循環為主體，這有利於增強發展的信心。」除了國內市場、國內循環重要，國際市場更要充分利用。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
小琉球民宿每晚280元！他下訂成功「價格漲6倍」　業者出面喊
18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊　這天對台甩雨彈
畫面曝！台中15歲少女「裹棉被」躺床上…男網友屋外抽菸被逮
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

後疫情經濟時代　林毅夫：大陸內循環比重逼近90%

「沒信用要飯都要不到」　馬雲：要改正金融的當鋪思想

男不滿被抓傷「開水燙貓」1屍5命！　家屬道歉：他聽話只是好奇心強

神隱之後復出　王岐山近來頻亮相引注意

專家建議陸取消圍堵政策？　吳尊友：只要開放700萬人感染

Bossini傳奇家族殞落！巨富孫女遭綁架、整型慘死...「厄運24年」慘事不斷

女師相親「招來4友」大吃日料！　男看2.1萬帳單閃人...遭媽罵奇葩

山頂「航空母艦」　魔鬼機場曝光...飛行員玩命起降

宣傳板藍根抗疫...這公司市值飆升50億　鍾南山：我被斷章取義

王岐山：中國金融不走投機賭博歪路「不走金融泡沫歧路」

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

後疫情經濟時代　林毅夫：大陸內循環比重逼近90%

「沒信用要飯都要不到」　馬雲：要改正金融的當鋪思想

男不滿被抓傷「開水燙貓」1屍5命！　家屬道歉：他聽話只是好奇心強

神隱之後復出　王岐山近來頻亮相引注意

專家建議陸取消圍堵政策？　吳尊友：只要開放700萬人感染

Bossini傳奇家族殞落！巨富孫女遭綁架、整型慘死...「厄運24年」慘事不斷

女師相親「招來4友」大吃日料！　男看2.1萬帳單閃人...遭媽罵奇葩

山頂「航空母艦」　魔鬼機場曝光...飛行員玩命起降

宣傳板藍根抗疫...這公司市值飆升50億　鍾南山：我被斷章取義

王岐山：中國金融不走投機賭博歪路「不走金融泡沫歧路」

為浪浪發聲「想要專屬項圈」！她們飆唱毛孩小願望...網淚推爆

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

宜蘭秘境情人灣美翻　本土劇3女星走秀「飯不敢多吃」

豆花妹抓包男友劈腿「對象竟是學妹」　第三者公然挑釁怒提分手

中職／詹子賢適時一擊追回1分　兄弟8局上2比3獅

想要愛情長跑　從交往一開始就該養成的4個小習慣：學會「放大想念」

中職／萬眾矚目獅象爭冠　吸引7千球迷觀賽

費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

浪漫倒數！基隆正濱漁港彩繪屋光雕倒影美翻　25日晚間最後一場

烏鴉喜鵲在吵架！「針鼴寶寶」從樹上滑落　幸運逃過被吃掉命運

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛墜樓亡

「睡出來的 」債券！　綠帽男爆前女友為獲投資陪金主上床

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

大叔逃亡30年自首　警一查傻眼了

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

驚見「三腎男」　醫：1500人一例

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

山頂「航空母艦」　魔鬼機場曝光...飛行員玩命起降

女師相親「招來4友」大吃日料！　男看2.1萬帳單閃人...遭媽罵奇葩

環時：中國愛好和平「但請別惹我們」

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

國台辦嗆民進黨！陸委會4字回應

更多熱門

相關新聞

「沒信用要飯都要不到」　馬雲：要改正金融的當鋪思想

「沒信用要飯都要不到」　馬雲：要改正金融的當鋪思想

大陸第二屆外灘金融峰會今（24日）在上海舉行，根據大陸媒體澎湃新聞指出，聯合國數字合作高級別小組聯合主席、阿里巴巴集團創始人馬雲，針對現今大陸金融體系操作模式發表演說，他認為，「金融的本質是信用管理，不能再把金融當鋪思想，依靠信用體系。沒信用，連飯都要不到。」

美偵察機不得飛越台上空　胡錫進放話：台美都記清楚規矩底線

美偵察機不得飛越台上空　胡錫進放話：台美都記清楚規矩底線

短期強勁復甦恐無望　IMF：今年亞洲經濟衰退比預期更糟

短期強勁復甦恐無望　IMF：今年亞洲經濟衰退比預期更糟

無恆產則無恆心《麥路人》的悲哀

無恆產則無恆心《麥路人》的悲哀

台商盼旅遊泡泡好過年　陸委會回應

台商盼旅遊泡泡好過年　陸委會回應

關鍵字：

大陸經濟內循環林毅夫

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

啦啦隊女神「被逼素顏上節目」！無P真面目現形

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面