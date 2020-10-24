每月虧5千萬！郭董捐贈設立的台大癌醫　明年1月併入台大醫分院





▲台大校長管中閔（左）、副校長張上淳（右）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，日前有媒體報導，由於資金和設備未到位，難以按預期計畫獨立運作，導致台大校方展開自救。對此，台灣大學今（24日）指出，經過校務會議討論後，癌醫中心將成為台大醫院分院，未來將呈報衛福部、教育部同意，最快明年1月可成立分院。

台大癌醫中心今年傳出資金、設備未到位，難以按預期計畫獨立運作，台大今舉行109學年第一次校務會議，會後由台大校長管中閔、副校長張上淳表示，台大癌醫中心將回歸台大醫院體系，盼明年1月就能通過審議，成為台大醫院分院。

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管中閔表示，癌醫中心盈虧一直影響到台大，目前每個月約虧損4000萬至5000萬元，但因目前台大醫院和癌醫中心分別為2家醫院，人力支援、設備通用都受到衛福部嚴格限制，短時間內要靠癌醫中心自行衝高能量有困難，因此決議將癌醫中心列為為台大醫院分院。

張上淳談到，目前台大癌醫中心可向校務中心借款，最初約可借款15億元，但目前僅剩下3億，估計在明年夏天前借用額度就會告罄，若制度不改變癌醫中心基金將難以運作，未來若成為分院，人力及物力上有總院的協助，應會轉虧為盈。

張上淳提到，未來不管癌醫中心成為何種形式，實質內容都不會改變，床位數也將維持105床，加上特殊病床約將有130幾床， 目前校內程序已經完成，將來報給衛福部及教育部同意後，預計能在明年1月正式成為台大分院。

