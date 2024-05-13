「人臉擬真」機器人員工開始量產！　陸企目標年產500「人」

記者魏有德／綜合報導

大連一間以「人臉擬真」技術著名的機器人公司內部場景釋出後，引起陸網熱議。透過影片可以發現，工廠內隨處可見帶有科技感穿著的智慧機器人成品及半成品，外形近似於真人。相較於一般機器人，這間公司更注重腰部以上的「細節」，機器人說話時不僅會眨眼，唇形也宛如真人說話一般，讓部分網友直呼，「恐怖！」

▲大陸「EX機器人」公司研發的人臉擬真機器人。（圖／翻攝微博，下同）

《科創板日報》報導，影片中的仿生（擬真，下同）人形機器人，出自大連蒂艾斯科技發展股份有限公司（EX機器人）。該公司於2013年7月在遼寧大連市成立，是一家新三板上市企業，主要從事智能仿生人形機器人研發、生產、銷售及服務。

據了解，大陸約有數十家企業投入人形或擬真機器人研發，相較於其他專注於「人形」機器人的企業，EX機器人將研究重點放在「人臉機器人」上。EX機器人CEO李博陽表示，「在核心技術上，我們比較有特色的是機器人的智能表情，以及機器人的靈巧手；從軟件層面來看，算法上偏情感、感知能力的多模態大模型，還有智能決策，以及語音、表情、動作等類似於人的交互能力。」

李博陽透露，該公司今（2024）年目標量產超500台仿生人形機器人，主要應用場景包括展覽展示、無人零售、兒童教育、老人陪護等，已應用於文化、旅遊、藝術、歷史、教育等領域，「預計今年會有五個科技展館以上的相關訂單，還有一些訂單排到了明後年。每個展館裡約有幾十個至上百個的仿生人形機器人的需求。」

對於外界擔心的「恐怖谷理論」，李博陽認為，幾十年前出現的概念，機器人可能都沒有幾台，大家感覺恐怖可以理解，「如今，隨著產業、技術等發展，人們的包容度、接受度隨之更高，這也給予了我們更大的發展空間。」

至於機器人在逐步接近「真人」的過程中，李博陽表示，完全用仿生皮膚來覆蓋機器人，在技術上沒有難度，「我們更多展示出來的是身上具有機甲、機械風格的機器人，是希望大家還是以一個機器人的角度出發，可能會更容易包容產品的一些不足之處。」

至於在機器人發展上，大陸業內人士強調，人形機器人的發展目前仍存在一些難題，「機器人大模型行動控制的週期仍太長，無法做到實時響應，需要大量算力支撐。而算法的訓練需要大量機器人真實數據，實際可用於訓練機器人學會執行新任務新技能的高質量數據較為匱乏。」