台大校務會議通過學生提案　「58：51」重新開放媒體進場





▲台大校長管中閔（左）、副校長張上淳（右）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學校務會議在今年3月21日透過投票決議，不開放媒體入場，引發各界議論。學生代表今（24日）於校務會議提案，開放媒體入場，最終以58票比51票，重新開放媒體入場。

台大今年3月21日召開校務會議時，因有部分校務會議代表質疑學生在現場直播，因此提出臨時動議，最終結果以75票比28票通過「禁止校務會議直播」，當時學生代表認為，校方架高學生參與公共討論的門檻，因此也提出臨時動議，以43票比26票通過「不開放媒體入場」。但此事決議後，外界認為台大是在開民主倒車，引發社會爭論。

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台大今日召開新會期校務會議，學生代表提案，重新開放媒體入場。會後校長管中閔接受媒體聯訪時表示，原則上通過上述提案，以58票比51票，重新開放媒體入場，但後續校方還是會召開專案小組研議細節，預計下次校務會議時恢復開放媒體入場。

管中閔補充說明，這次的討論，校務會議代表都有初步的共識，只是對要如何認定媒體身分、議場秩序維護等有一些細節的討論，後續還要由秘書組開會研議，並在下一次校務會議以說明案方式報告。

台大學生會長楊子昂也對此表示，台大學生會的努力目標一直是希望臺大的各項重大決策以及過程對於學生、社會，都能夠公開透明並且可被檢視，希望此案通過後能盡快與校方討論，以保障台大校務會議的公開透明性。