不是情殺！滅門女婿欠賭債遷怒老婆全家　2天冷血殺3人

▲張男在外積欠大筆賭債，更因此遷怒全家，這才痛下狠手連殺3人。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三重區11日發生3死滅門血案，24歲張姓女婿涉有重嫌，於12日上午遭到逮捕，今（13）日上午移送地檢署複訊，而他對外聲稱是懷疑30歲陳姓妻子劈腿，實則是因自己積欠大筆賭債，在經濟壓力下與家人越吵越兇，1日氣憤掐死妻子，又於伴屍一天一夜後殺掉69歲劉姓岳母和3歲繼子，手段極其殘忍。

據悉，張男年紀輕輕就有賭博惡習，也是在牌桌上認識妻子外，而2人在2022年7月結婚，張男順勢搬進妻子娘家，但他此後沒有穩定工作，生活開銷都吃軟飯靠著妻子養。

張男也因賭博而積欠大筆債務，他在走投無路下先是賣掉自己的銀行帳戶，導致年紀輕輕就成為「賣簿仔」，此後的信用跌入谷底，而他與妻子結婚後沒多久便向岳母商借40萬元，但接連的催債訊息仍壓得他喘不過氣。

在龐大經濟壓力下，張男1日凌晨與妻子發生口角，2人越吵越兇，張男最終竟掐死妻子，而後伴屍一天一夜，乾脆「一不作二不休」，2日凌晨再掐死岳母，當晚7時掐死3歲繼子，手段極其殘忍。目前全案被依殺人罪調查中，相關案情則仍待釐清。

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