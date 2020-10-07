台大癌醫首例！70歲港男「飛來台」骨髓移植⋯哽咽哭喊：好幸運

▲Eric從香港來台接受骨髓移植。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，所幸我國疫情控制得當，尚有充足醫療能量，針對其他疾病的病患治療。一名70歲的香港男子Eric，去年確診白血病，透過轉介來台治療，終於在今年8月完成骨髓移植。Eric哽咽表示，在疫情下來台灣真的很辛苦，真的很感謝台大癌醫中心醫院的醫師救了他一命。

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅表示，現下新冠肺炎疫情嚴重，各國都將醫療資源投注於此，不過我國疫情控制得當，還可將醫療能量用於其他病症的病人身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部病房主任柯博升表示，在香港超過60歲的病患，當地醫院不會接受骨髓移植，以往香港病人多是前往新加坡移植，但最近我國移植能力也備受國際肯定，近期被比爾蓋茲基金會評為唯一一個為 100 分的國家，相比美國79分、法國69分、南韓89分、日本95分、大陸63分，我國成績非常優秀。

▲Eric從香港來台接受骨髓移植，他哽咽表示，真的很感謝台大癌醫醫生救命。（圖／記者李宜秦攝）

柯博升表示，加上我國骨髓移植費用相比新加坡相對便宜，因此Eric才會來台移植，他其實原定3月進行手術，然而卡到疫情影響，導致國外受贈者要來台變得很困難，最後延後半年才進行。

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部主治醫師劉家豪表示，Eric進行手術包括化療一周、在家休養兩周，整個過程對於病患而言相當輕鬆，也很快就出院了，整筆費用約為新台幣200萬元。目前70歲以上有33例移植案例，死亡率也非常低。

Eric表示，這一切都不簡單，尤其來台灣的路途有許多困難，他哽咽表示，謝謝家人支持，更謝謝醫師救了他一命，直呼「我真的很幸運，可以來台灣，在香港超過60歲的病人根本無法移植」，他也笑稱「台大癌醫環境非常漂亮，香港應該多學習」。