抖音禁止發布「時政、財經等內容」？公司闢謠

▲抖音被指發布新規不可再發布時政、財經等內容。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

抖音部分創作者日前收到該平台創作者中心的通知稱，為優化創作者體驗，抖音不再支持以發布社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影響力較大的帳號與商業推廣帳戶建立包含內容發布能力的授權關係。如果創作者的帳號曾作出該類授權，相應授權關係將自5月15日起陸續終止。

據《藍鯨新聞》報導，根據抖音客服進一步解釋，前述通知中所涉及的商業推廣帳戶主要包括巨量廣告帳戶、巨量千川帳戶以及巨量本地推帳戶等。

一些抖音上內容創作者對該調整表示擔憂，擔心會影響各自帳號的內容發布，即是否不能再發布社會時政、財經、法律或醫療等內容。

對此，抖音官方客服表示，「為保障創作者權益、優化創作者體驗，抖音調整了商業推廣場景下的帳號授權功能，包括不再支持政務媒體機構類或者以發布社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影響力較大的帳號，與商業推廣帳戶（包括巨量廣告帳戶、巨量千川帳號、巨量本地推帳廣等）建立包含內容發布能力的授權關係，請您諒解。」

接近抖音的知情人士也表示，這是商業化方面一個小的功能調整，影響面不大。「這個調整是獨立的，不影響作者的其他任何變現或者商業化能力，包括接廣告、電商等等，也不涉及內容創作。」

據《第一財經》報導，對此，抖音相關負責人最新回應，網傳限制發布時政、財經、法律或醫療內容為不實資訊。相關調整為商業素材發布授權功能，不影響創作者的其他變現或商業化能力，包括自行發布商業素材、廣告、電商等等，也不涉及內容創作。