南京晶片大學揭牌成立　結合科技培訓積體電路人才

實習記者劉佩婷／綜合報導

南京晶片大學於22日在江北新區人力資源服務產業園揭牌成立，將大學融合企業的優勢，來培養新一代學生，這是中國第一次以積體電路來當作大學的命名，以解決積體電路人才短缺的問題。

據大陸《IT時報》報導，在10月14日召開的第十八屆中國國際半導體博覽會（IC China2020）上，南京積體電路產業服務中心副總經理呂會軍表示，最快可能在月底正式掛牌，政府希望將產業結合在學校中，培養更多人才，並且打造新一代的科技產業大學！

▲A14 仿生晶片，與本文無關。（圖／Wccftech）



南京晶片大學有7個教室提供給學生上課，進行的有數位積體電路設計、模擬積體電路設計、EDA設計方法學、龍芯處理器系統開發等多門課程。學生表示，「授課的老師就是企業裡面的工程師，學到的東西是貨真價實的！沒有任何人能比他們更了解這些晶片技術！」

南京積體電路產業服務中心（ICisC）主任東南大學首席教授時龍興在一次以《產教融合持續培養積體電路產業人才》為主題的演講中提到，南京將建立一所南京積體電路大學（通稱「晶片大學」）。根據大陸國務院發佈的相關資料顯示，大陸晶片自給率目標要在2025年達到70％，而2019年晶片自給率僅30％左右。