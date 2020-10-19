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曾得肺炎吐血…她分享流感、肺炎鏈球菌疫苗的重要性

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「不止咳嗽，就連呼吸都會痛！」從小飽受氣喘所苦的我，去年（2019年）因為感冒引發大葉型肺炎，不但畏寒、高燒、全身無力，甚至第二天就咳至出血，肺部痛到害怕呼吸，一起伏便是劇痛！隔天就診時，原先還想拖著病體照顧小孩，卻被醫師正色警告：「妳要馬上住院，今天我所有病人裡面妳最嚴重，整個右肺都白了！」

雖然不是現在人人聞風喪膽的新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎），但肺炎絕對不是什麼次等威脅，肺炎長年佔據國人十大死因排行前列，2019年更是躍居第三名，老實說，我在患病之前，對於肺炎有錯誤認識，認為這只是一般呼吸道發炎，跟支氣管炎一樣可以服藥控制，親自經歷一遍後，我再也不這麼鐵齒了！

有了孩子以後，我很重視預防針接種資訊，女兒DAHLIA所有公費、自費全打了以外，我每年都會打流感，而且都打到最高規格（有4價可選，就不選3價，自費也沒關係）今年9月，我就跟診所繳了自費4價預約金500元，沒想到，政府居然擴大公費施打族群…嗚嗚嗚，診所不能退…（泣）

看身邊的人，一個一個到衛生所打完，我還在癡癡等待，上周五，診所終於打來：「到貨了，今天晚上可以來打！」又得知所內有13價肺炎鏈球菌疫苗的現貨，對肺炎有重大陰影的我，就像時尚迷在專櫃看到最稀有的包，立馬動搖了…在讀者們的鼓勵下，我接了孩子、領了錢，就往診所衝～

我這次打的疫苗如下：

法國賽諾菲：巴斯德4價流感疫苗（自費新台幣1000元）
美商惠氏藥廠愛爾蘭廠：沛兒肺炎鏈球菌13價結合型疫苗（自費新台幣3300元）

首先要提醒大家，跟小寶寶接種預防針一樣，打疫苗之前，要先核對藥物外盒喔！如果是單一包裝，我還會向護理師索取紙盒帶回家，一來保障自己打的疫苗是原裝藥劑，二來也研究藥品仿單，做個紀錄。

因應疫情影響，政府最近推行「左流感、右肺炎鏈球菌」口號，代表這兩支針可以一起打，當然啦，醫師會先評估身體狀況再放行，但不知道是不是下針問題，這次打這兩針都超痛耶～～～我過去除了一次打到國光以外，其他都巴斯德4價，真的沒痛成這樣過，最多只有隔天肌肉痠而已。

而，肺炎鏈球菌有13價與23價可選擇，疫苗是價數越高、保護力越強，但23價的保護力約莫在5到10年，費用大約新台幣1000元，13價卻幾乎可以一打護終生，價格比較高昂，約新台幣3000到3500元，又外加政府補助長者施打23價疫苗，所以建議先打13價，再依照身體狀況，隔8週以上添加23價，如果您很健康，那也可以等政府的公費23價～

第二天，我兩邊手臂都腫起來，一向慣性靠著我撒嬌的女兒，整天都因為不小心貼到，而聽見媽媽有如踩到樂高的吼叫（笑）到了第三天，竟然開始喉嚨痛、舌側破、咽喉腫起來…我一年至少有300天，都在過敏或感冒：「該不會是本來就有些小感冒，打下去就發了吧？！」

但我完全沒有後悔打這兩針，原因有以下3個：

1、去年得到大葉型肺炎，差點掛（真的！）

文章開頭說到，肺炎是連呼吸都會劇痛的恐怖回憶！實在能免則免、能避則避，雖然要價3千多，但攤提下來，也算小錢換健康！

2、我小時候幾乎把疫苗都逃光了～

我從小體弱多病，雖然跟遺傳有關係，但父親寵我，總是拿「感冒」來逃避預防針，也是事實！等我有了小孩以後，開始注意這一類的資訊，才聯想到自己的身體狀況，可能跟太多針沒打，也有關係。

3、從小氣喘，前幾年被確診為心搏過慢。

慢性病絕對是肺炎的高危險群，尤其現在病毒變異快，能多預防幾個是幾個！

再次提醒大家，疫苗不是一打下去，就能馬上獲得保護，大概都得等2到4週才會生效，所以不能等之後流感疫情爆發再打，那樣會來不及，如果您擔心副作用，我只能說得病更痛苦，千萬不要鐵齒，或是過於害怕，利大於弊的情況下，趕快去接種吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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