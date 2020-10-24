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涉助杯廠假帳短報3.5億　清心福全撇逃漏稅要司法還清白：被牽連

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▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內知名連鎖手搖飲品牌「清新福全」涉嫌替飲料杯廠商大隆保利龍公司製作假帳，逃漏3.5億元回收處理費、營業稅及所得稅額達4764萬餘元被高雄地檢署起訴案，清心福全總執行長趙啟宏24日上午在台南召開記者會澄清，本案純屬大隆公司所為，與清心福全無關，該公司已補繳1500萬元稅金，請司法還公司清白。

24日上午10時26分左右，清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區清心福全門市會議室召開記者會，針對該公司遭高雄地檢署起訴一事，公司回應並聲明如下：一、該件事情之源起純粹因公司杯品（除紙杯外）之供應商有行為不當之情形，同時亦違反該公司對該供應商約定之要求，該公司深感遺憾，日後公司將加強對各供應商之約束與管控。

二、本件偵查過程中，公司充分配合檢調單位一切偵查作為。關於起訴內容中所提之稅務疏失部分，公司業於偵查結束前主動向南區國稅局完成申報並補繳，另針對受該杯材廠商行為不當牽連而遭起訴之部分，清心福全也會在訴訟中主動向法院說明、澄清事實，以便院方釐清法律責任歸屬。

三、清心福全向來秉持誠信，力求務實經營、嚴謹管理、穩健成長精神，公司於日後之審理過程亦將本於真摯、公正之態度，協助司法機關還原事情之全貌，力求還公司清白，祈請審判過程圓滿結束，並在此感謝所有支持清心福全的朋友與消費者們，同時公司對此事件造成社會資源浪費謹表歉意。

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

清心福全總執行長趙啟宏指出，該公司目前使用的杯品中，保麗龍杯約佔5成，由大隆保利龍股份有限公司負責製作供應全國900多家連鎖店使用，門市與大隆之間的供貨與交易均是由大隆與各門市之間自行處理，清心福全並不涉入，也未抽成，但有「服務費」的收入，服務費是指品牌、活動…等等授權服務費用，所以所謂回收處理費依法及合約係由大隆公司繳納，大隆漏繳回收處理費實與清心福全無關。

趙啟宏說，檢方指清心福全逃漏稅部分，經查係公司財務部門的疏失，清查105-109年間，計短報營業稅7000多萬，公司於2020年9月間已向南區國稅局補繳1500多萬稅金，並將補稅資料交檢方查處，惟檢方認定的金額2億多，與公司實際清查之款項有重大落差，已請檢方提供資料來證明確實有這些金額，公司會配合司法調查，並取教訓，日後會加強與合作廠商之間的管理，落實企業環保公益精神，配合政府環保政策，加速保麗龍杯減量使用。

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

委任律師陳文禹指出，大隆保利龍股份有限公司漏繳回收清潔費與清心福全無關，保麗龍杯之買賣，清心福全並未介入或抽成，也沒有獲利問題，最主要是「服務費」的報稅認定，檢方與清心福全認知不同，檢方認定要報稅，所以清心福全也清查補稅完成，但檢方認為金額是2億多，與清心福全實際清查金額7000多萬落差太大，清心福全實不知檢方如何認定，並請檢方提供資料佐證。有關大隆公司所為造成清心福全集團利益受損部分，清心福全正考慮後續處理對策。

據了解，環保署自1992年開始回收保麗龍免洗餐具，2016年2月，對「發泡PS」材質保麗龍冷飲杯，每公斤回收處理費費率由37.29元，調漲為53.56元，2018年2月再調漲為69.83元；對「PP」材質冷飲杯每公斤回收處理費費率為7元。
據了解，清心福全與保麗龍杯提供廠商合作已有8年，大隆公司生產免洗餐具，屬廢棄物清理法應負回收、清除、處理責任的列管業者，每2個月應自行向中央主管機關資源回收管理基金管理會，據實申報銷售量，再依照營銷售量繳納回收清除處理費，並接受環保署稽查，2018年環保署查核大隆公司疑有逃漏回收清除處理費，函送高雄地檢署查辦。

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

高雄地檢署指揮法務部調查局南部地區機動工作站，追查連鎖手搖飲品業者及杯品供應商，才發現大隆和清心福全等上下游廠商，涉嫌聯手詐欺。據高雄地檢署調查，大隆不堪負荷逐年調升的回收處理費，73歲莊姓實際負責、掛名營登負責人的52歲女兒及45歲賴姓會計女課長，在2016年1月，與清心福全集團實際負責人56歲趙姓男子、42歲李姓女財務部經理、75歲戴姓副總經理涉嫌共謀，由大隆公司以短報冷飲杯營業量，逃漏回收清除處理費，藉此降低生產製造成本，並讓清心福全以低價持續採購杯品。

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

2016年至今年4月，大隆公司申報實際生產製造杯品，不到總營業量的20%，因旗下3家公司不屬於回收清除物責任業者，便將其他八成多的營業量，以代工生產「非列管責任物」的「代工費」，虛開不實發票給這3家公司，涉嫌詐得短報回收清除處理費高達3億5555萬多元。

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

由於清心福全向大隆購入冷飲杯後，須轉售旗下900多家加盟店，大隆利用旗下3家公司虛開轉售價相同金額的發票，隱匿清心福全轉售旗下加盟店的銷售所得，大隆因此不需提供查核帳證，導致環保署無從核算回收清除處理費，而且也幫助清心福全申報不實銷售額，令清心福全逃漏淨營業稅額及營利事業所得稅額，達4764萬多元。

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