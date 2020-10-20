明師中醫涉短報收入5億元　創辦人深夜獲200萬、6醫師100萬交保

▲李一宏深夜獲保離開台北地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

知名的「明師中醫聯合診所」涉嫌從2013年至今，短報病患自費項目收入金額高達5億元，經台北地檢署19日指揮調查局，兵分15路搜索約談創辦人李一宏、李一行兄弟及4間診所院長醫師等人，經漏夜訊問後，依違反《稅捐稽徵法》諭令李一宏以200萬元交保，李的胞弟李一行等6名醫師則各以100萬元交保。

李一宏晚間被移送台北地檢署複訊時，一度向媒體喊冤自己沒有逃漏稅，但根據同案的明師中醫永和診所前後任院長黃月順、范姜郁旻；永貞診所前後任院長江彥明、鄭清河；永和診所院長劉恩劭等5人，皆承認漏報收入，全獲檢方諭令以100萬元交保，另有2名診所會計人員各以6萬元交保。

據調查，明師中醫由李一宏在1985年創立，在新北市設立多間連鎖診所，主打減重療程。李一宏卻在多年前曾因蒐集173名員工和眷屬健保卡，指示員工排定「功課表」、製造假的就醫紀錄詐領健保補助遭法院判刑。

檢調單位日前偵辦其案件時意外發現，明師中醫診所平常鼓勵醫師在門診時向病患推薦自費購買減重藥品、「可轉讓療程券」，而且診所櫃台人員在收受病患繳費時，還刻意將健保給付和自費部分分開記帳，讓明師中醫的醫師們綜所稅紀錄，幾乎都只申報健保給付收入；至於賣券的自費收入，則維持在執行業務所得項目的27萬元免稅額上下徘徊。

檢調估算，明師中醫從2013年至今，至少幫醫師們短報了5億元的自費收入，涉嫌集體逃漏稅，違反《稅捐稽徵法》、《商業會計法》，以及偽造文書等罪，檢調19日搜索明師中醫的永和、中和、永貞、土城等診所，並約談創辦人李一宏以及涉案院長醫師、會計人員共11人到案釐清，5名診所前後任院長坦承漏報收入，獲檢方諭令以100萬元交保；李一宏、李一行則分別被檢方諭令以200萬元、100萬元交保。