一杯茶創飲料王國！清心老董發跡史起底　路邊攤搖出900店

▲清心福全捲入假帳風波。（圖／翻攝自GoogleMap）



記者崔子柔／綜合報導

清心創辦人趙福全1987年在路邊開設第一間飲料攤，發展到現在已經有900多間分店，也是台灣手搖飲料龍頭，還計畫要開拓海外市場，趙福全大兒子趙啟宏就透露，這一切都是從一杯紅茶開始，而這幾年公司遭遇到危機都是拿出證據，沒做的是就是沒做，這次也一樣會積極處理。

根據《自由時報》報導，趙啟宏表示，父親原本在工廠上班，工作時偶然間喝到一杯泡沫紅茶，覺得口味很好就決定創業，當時清心只是一個冷飲攤，小時候很羨慕同學放假可以出去玩，但他從小就在家裡幫忙。

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▲清心福全常和卡通人物合作。（圖／翻攝自GoogleMap）



清心烏龍綠茶是店裡的招牌飲料，不少手搖飲店也會跟著效仿，但清心總有獨特的口味，後來還傳出是因為他們有加香精，讓營運出現危機。趙啟宏說，父親是一個堅毅的人，也是一個傳統的企業家，當時的抹黑讓他很氣憤，但就是拿出檢驗數據來反駁，這次的事件也會用同樣的精神來度過。

清心福全日前爆出疑似幫提供飲料杯的廠商，大隆保麗龍公司製作假帳，4年多來讓大隆短報回收清除處理費超過3億，而清心也短報營利所得稅4千多萬元。對此，高雄地檢署調查之後，依詐欺罪將清心董事長、大隆廠商起訴。