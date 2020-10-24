深山特遣隊野嶺驚豔紫色花海　巧遇樸實客家精神「台灣馬藍」

▲「台灣馬藍」族群所組成的美麗花海。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

客家文化精神讓人聯想到的植物，您一定會說「油桐花」，但其實還有一個代表植物是常被您遺忘了，那就是「臺灣馬藍」，它是製作客家藍衫很重要染料來源之一。

過去客家先民就地取材，將山林裡常見的台灣馬藍，融入生活起居，應用萃取提煉的藍色染料製作出客家服裝「藍衫」，至今都是最具代表性的客家物質文化。

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近年植物染正流行，其中最廣為人知的就屬「藍染」其技術遠流長，在古代荀子，在勸學文中，以「青，取之於藍，而青於藍」，以藍染技術用來做為「學生的表現更勝老師」的比喻。而從台灣馬藍等藍草植物中提煉的染料經過發酵後生成對纖維布料有染著力的染劑，染於織品上，就是所謂的藍染。

專門記載森林護管員執行山林勤務點滴的粉專「深山特遣隊我在山林的日子」，這個月po出人煙罕至的山林裡竟出現一片紫色花海，當陽光穿透樹冠層，光線撒落花海，宛如偶像劇般的景象，令人特遣隊員疑惑，山中怎麼會有如此美的花海。

經查詢原來特遣隊員是遇到是，由原生染料植物「台灣馬藍」族群所組成的美麗花海，沒想到台灣馬藍不僅是客家藍衫製作過程中最重要的染料來源，透過它的「靛藍」顯現出低調、內斂、樸實的客家精神，就連在山林裡遇見「台灣馬藍」依然能感受客家先民篳路藍縷，以啟山林「硬頸」的代表精神。

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▲「台灣馬藍」族群所組成的美麗花海。（圖／記者楊漢聲翻攝）