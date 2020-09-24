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傳唱客家好聲音！花蓮客家會館收錄客家流行樂　現場免費聆賞

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▲花蓮客家文化會館收錄全國客家流行音樂專輯的好聲音資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮客家文化會館收錄全國客家流行音樂專輯的好聲音資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府客家事務處在縣府客家文化會館一樓，首創全國客庄獨有的「客家音樂專輯匯集地」，收錄全國客家流行音樂專輯的好聲音資料。並改善館內原有產業交流中心之展示空間，作為傳唱客家好音樂的溫暖空間，為花蓮縣客家文化會館帶來新亮點，提供喜愛客家音樂的鄉親一個可以輕鬆聆聽與分享交流音樂故事、並且有機會學習客語的互動空間。

花蓮為提升客語通行化，多元化的推廣客語進而延伸客家文化的普眾化，是幸福台九線持續進行的目標之一。花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，縣府客家文化會館產業交流中心原本做為展示本縣客庄文創商品，舉凡靚染、琉璃、飾品及特色客家伴手禮等，亦有不少民眾參訪。

▲花蓮客家文化會館收錄全國客家流行音樂專輯的好聲音資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼不定期的音樂表演與假日講唱會外，還更開設教授吉他、客語及閩南歌謠等課程。

為推動客家多元文化，擴大觸及對客語有興趣之潛在客群及不同年齡層族群，館內產業交流中心改採委外經營方式，於今年8月份起合作之企業進駐並對外開放參觀。經營主題以客家音樂專輯為主，從今年9月份起已陸續邀請並辦理金曲歌手徐哲緯、金曲創作歌手欒克勇的講唱會，均為對外開放免費入場參加，還包括謝宇威、龍宣亘、黃宇寒等也都曾在本館內與粉絲們互動，為花蓮鄉親表演多首膾炙人口的歌曲，以音樂溫暖人心帶動合唱，現場嗨到爆。

▲花蓮客家文化會館收錄全國客家流行音樂專輯的好聲音資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了不定期的音樂表演與假日講唱會外，每週二、三與週四晚上，產業交流中心更開設教授吉他、客語及閩南歌謠等課程，30餘位學員歡喜開口大聲唱，唱出內心的期盼，也唱出快樂好心情。

客家產業交流中心地點在南埔加油站後方花蓮縣客家文化會館一樓（地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段60號），開放時間為每週二至週日下午2時至晚上10時（每週一休館），現場除了音樂專輯、客家書籍閱讀角，也販售輕食茶點與客家小農商品，歡迎鄉親好朋友蒞臨，親身體驗客家音樂與文化。相關訊息亦可於臉書搜尋「花蓮愛客網」按讚後讀取。

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