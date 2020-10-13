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金曲歌王謝宇威慈大駐校授課！沒有任何音樂底子都歡迎

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▲▼謝宇威除了教授「音樂與美術賞析課程」外，還開設音樂創作坊和素描工作坊。（圖／慈濟大學提供，下同）

謝宇威除了教授「音樂與美術賞析課程」外，還開設音樂創作坊和素描工作坊。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

創作歌曲不需要會樂器？金曲獎客家音樂最佳歌手謝宇威受邀擔任慈濟大學第六屆駐校藝術家，除了在通識中心教授「音樂與美術賞析課程」外，謝宇威還開設音樂創作坊和素描工作坊，完全沒有任何音樂或美術底子的人都能選修，謝宇威表示，古老時代就有音樂，那時也沒人知道樂理，大家將無法用言語出來的情感，變成了歌曲吟唱，人的靈魂本來就有屬於自己的聲音，他將從最簡單的日常話語作示範教同學創作歌曲。

▲▼謝宇威除了教授「音樂與美術賞析課程」外，還開設音樂創作坊和素描工作坊。（圖／慈濟大學提供，下同）

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謝宇威不只是歌手、同時也是演員、創作人、主持人、製作人和畫家。謝宇威畢業於文化美術系， 2016年獲得亞洲藝術協會「洛克斐勒獎學金」，回國後重回校園讀書，取得台藝大碩士學位。謝宇威表示，美術是自己的本科，大學時期加入詞曲創作社在各大歌唱比賽中嶄露頭角，雖然家人希望他當美術老師，但是謝宇威還是走上音樂創作的生涯，創作了多首客家流行樂外，還有前衛新穎的電子音樂，致力於將客家音樂年輕化，。

在通識「音樂與美術賞析課程」上，謝宇威會將自己三十年來對美術和音樂的感動與同學分享，例如當提到人道主義時，會介紹從西方、東方藝術史和音樂關於人道主義的作品。同時也將分享一百年來歐美的西洋歌曲，還有台灣的傳統音樂，包括各族群的古調，最後會回到台灣現代音樂。謝宇威老師認為，音樂和美術都是人對美感的發揮和欣賞，兩者不但不會有衝突，更可以透過一起介紹，認識屬於那時代的故事。

▲▼謝宇威除了教授「音樂與美術賞析課程」外，還開設音樂創作坊和素描工作坊。（圖／慈濟大學提供，下同）

謝宇威從最簡單的日常話語作示範教同學創作歌曲。

謝宇威自10月8日開始連續四堂的音樂創作坊，並開放校外人士參加。謝老師強調，不需要懂樂理的人才來上課，像是許多原住民古調是來自生命的禮讚，還有藍調的起源是美洲奴隸田野工作時的叫喊和呼喚。這堂課將教大家回到創作的本能。

物理治療學系王稔碩同學高中喜歡彈吉他，他不僅選修了「音樂與美術賞析課程」也參加了音樂創作坊。王稔碩同學覺得謝老師的課很有內涵，可以了解更多有關的音樂知識，有系統地去認識音樂。

▲▼謝宇威除了教授「音樂與美術賞析課程」外，還開設音樂創作坊和素描工作坊。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲謝宇威不只是歌手、同時也是演員、創作人、主持人、製作人和畫家。

張同學因為與朋友約好要一起創作歌曲，想要寫下大學四年的回憶，因此特別來上了謝老師的課，張同學表示，謝老師強調不會樂器也沒關係，感覺創作歌曲也不是那麼困難了。

通識教育中心江允智主任表示，慈大以醫學院起家，對同學進行通識課程調查時，同學反映希望有多點關於美學藝術的課程，因此六年前開始邀請駐校藝術家授課，包括有阮義忠、馮翊綱、林正盛、陳逸堅、陳慶坤等，每年駐校藝術家的課程都受到同學熱烈歡迎，從攝影到電影，建築和彩墨等。不同領域的盡量不重複，今年邀請謝宇威老師，老師不僅是音樂創作家，同時也是美術家，導演等，致力於保存客家傳統文化，希望透過謝老師通識課程以及進班教學，讓同學更認識台灣不同文化。

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