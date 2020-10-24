18歲打工妹遭店長性侵！　2天後跳河留「血淚遺書」：沒臉活下去

▲18歲女店員遭性侵，想不開跳河自殺。（圖／翻攝自津雲新聞）

記者劉亭／綜合報導

浙江省嘉興一名18歲少女7月30日遭上班的店長性侵，等做完筆錄隔天，她就不堪受辱自殺，河邊只留下了一雙布鞋和遺書。她控訴，「我恨你，為什麼要這樣對我」。

綜合陸媒報導，許虹（化名）2002年6月21日出生，初中畢業後就和爸媽一起到處打工，今年初搬到嘉興後，還交了一個男朋友，她從6月27日開始在吾悅廣場的「皇后大道」步行街上一間奶茶店上班。

許虹在7月30下午1時許被奶茶店店長曹姓男子叫到宿舍性侵，她當天晚上和男友一起前往派出所報案， 一直到31日淩晨5時才完成第一次的筆錄，之後又一路從早上8點到晚上6點，才做完所有筆錄。

許虹父母8月1日早上10時許回家後，發現女兒不見了，趕緊報警。調閱監視器發現，許虹在8月1日早上9時5分走出小區，之後一個人走到一座橋旁跳下，只留下了一雙女式布鞋和一個塑膠袋，裡面裝了遺書。

遺書中寫道，一直都有透露自己有男朋友，希望可以讓對方放棄，但沒有想到卻還是發生了性侵，不知道有多少人會相信她是不情願的，「現在事情已經這樣了，我也沒臉再活下去，準確的說，發生過這件事以後，我就有想過去死，我真的好恨你，讓我變成現在這樣」。

據許虹爸爸許春風表示，在許虹報警後，店長曹某7月30日19時多被警方帶走，之後被刑拘、逮捕。奶茶店老闆7月30日半夜也去派出所做了筆錄。店裡幾位員工31日白天也做了筆錄。

許春風透露，事發至今近3個月曹某的父母親、家人從沒露臉，也沒人向他道歉，甚至不知曹某老家具體位址和聯繫方式。許春風在9月26日前後到奶茶店，發現店裡原來的幾位老員工都不見了。老闆卻說事發在嫌犯租的房間、又是下班時間，店鋪沒有責任。

許春風認為店鋪老闆夫妻倆一直在撒謊，也怕他向老員工取證才把人都換掉，在店外做了立牌控訴，雙方因此鬧到警局，警察勸說許春風，應該走法律程序。目前許春風打算先透過法律途徑追究店鋪老闆的責任，現在已經找好律師，準備向法院起訴。



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