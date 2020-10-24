泰王凌晨秘密送醫！德媒爆貼身隨扈確診新冠　醫院急下封口令

▲現任泰王瓦吉拉隆功偕同王后蘇堤達出席朱拉隆功的逝世紀念儀式，步出曼谷大皇宮時受到熱烈歡迎。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后蘇堤達（Queen Suthida）經歷最近2個禮拜的風波後，卻意外傳出確診新冠的危機。根據德媒《Blid》報導，因一名王室隨扈在德國感染新冠，讓泰王21日凌晨2時許緊急送往曼谷醫院檢查，目前沒有任何人接受隔離。

據了解，瓦吉拉隆功在醫院接受治療後便離開，泰國王室並未透露泰王住院的原因，且醫院人員也被要求保持沉默。

瓦吉拉隆功23日出席已逝國王蒲美蓬的4周年紀念日，與蘇堤達一派輕鬆步出曼谷大皇宮（พระบรมมหาราชวัง），心情似乎不受近日學運反王室的浪潮影響，接受一律身著象徵性黃衣的保皇派熱烈歡迎。

曼谷街頭自14日開始，每天都有示威遊行高呼改革的訴求，與警方展開激烈對峙，學運浪潮也逐漸由大學生擴散到所有年齡層，激起國內對王室去留以及總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的爭議。

▲泰王夫婦開心地向人群致意，心情似乎絲毫不受前幾日學運影響而陷入陰霾。（圖／路透）

民眾對於泰王的不滿，也來自當人民在泰國飽受疫情所苦的期間，他卻遠在德國酒店與20妃子同樂，痛批「我們要一個住在德國的泰王有什麼用？」。剛歸國的瓦吉拉隆功僅在電視上呼籲，「泰國需要熱愛國家、衷愛君主制度的人民。」

泰國擁有世界上最嚴厲的《誹謗法》之一，來保護泰國王室的神聖名譽不受侵犯，有權判處批評王室者最高到15年的刑期，也讓許多學運人士因此被捕。

▲剛被釋放的學運領袖賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）立即於街頭發表演說，誓言要將抗議繼續下去，直到人民的訴求被聽見。（圖／路透）

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也解釋，不願意作為泰王與人民之間的「冤大頭」，「泰國政治不應該在德國領土上進行。如果有客人在我國國土上從事國家事業，我們會盡力採取手段來抵制。」

根據傳言指稱，瓦吉拉隆功在德國桑尼比什大飯店（Sonnenbichl）包下整層樓，運來古董、珠寶裝潢成泰式風格，又有「性愛部隊」隨行服侍。但另一方面，德國也似乎不再成為躲避疫情的好去處，於23日迎來歷史最高確診紀錄，病例飆破1萬1千人。