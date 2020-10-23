黑心商賣地下消毒水！　泰華施董座「無保請回」

▲彰化地檢署查獲偽醫療消毒水用洗腎消毒使用。（圖／彰化地檢署提供，下同）



記者唐詠絮、邱茀濱／彰化報導

彰化縣某間未具醫療器材製造許可的廠商，日前被披露分裝來源不明之第一級醫療器材DIVOSAN ACTIV（酸性消毒劑），用以消毒洗腎機器使用，檢察官追查後發現，新北市智森國際及台灣泰華施公司等均涉有詐欺及違反藥事法等罪嫌，並認為泰華施劉姓董座有逃亡之虞，向法院聲押。不過，法院晚間裁定劉姓負責人無保請回。

彰化地檢署於2018年5月間接獲彰化縣衛生局通報，轄內某未具醫療器材製造許可之廠商，於廠區內分裝來源不明之第一級醫療器材DIVOSAN ACTIV，疑似有販售予醫療機構用以消毒洗腎機器使用等情事，嚴重影響民眾醫療健康安全，特指派檢察官何蕙君組成專案小組偵辦。

專案小組蒐集相關事證後，於10月22日，由檢察官何蕙君、施教文、王元郁、劉智偉、何金陞指揮彰化縣警察局刑警大隊及本署專案組檢察事務官，並會同彰化縣衛生局、財政部賦稅署等機關，搜索廠商及犯嫌住所等4處，傳喚相關人等到案說明，同時查扣帳冊等證物。

經檢察官訊問後，認定智森公司、泰華施公司等人均涉有詐欺及違反藥事法等罪嫌，其中被告智森公司吳姓負責人30萬元交保、泰華施公司劉姓負責人，認有逃亡及勾串證人、共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。不過，法院裁定劉姓負責人無保請回。

事實上，檢察官發現合銓興業及智森國際和台灣泰華公司均非領有醫療器材製造廠許可，竟先由智森公司委託泰華施公司從國外進口非屬藥用、醫療用之酸性消毒劑，嗣運送至合銓公司，再由泰華施公司委託合銓公司將消毒劑分裝於塑膠空桶，並於空桶外觀黏貼行政院衛生署之許可字號，後再由智森公司販售予不知情之下游醫療機構，供作醫療用消毒劑清洗洗腎機器。

據悉，自2007年5月間至查獲止，總計對外販售約2萬多桶（每桶5公升，詳如照片所示），下游醫療院所約60餘家，遍及台北、新北、桃園、宜蘭、台中等地，不法獲利約上千萬元。

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