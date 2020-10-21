外送員未用「自家保溫箱」遭提醒！竟棄單怒打老闆...人找到了

記者徐愷昕、柯沛辰／台中報導

台中太平區一家飲料店19日接到一筆UberEats訂單，但見外送員機車未依規定使用平台的置物箱，而是某快遞公司的箱子，立刻好意提醒，怎料外送員當場暴怒棄單，不僅大聲咆哮，還動手推人，害得老闆差點重心不穩跌倒。事後，店家氣憤公布畫面，也報警備案。對此，平台出面道歉，也立即將該名外送員停權。

巫姓老闆向《ETtoday新聞雲》投訴，外送員晚間10點多前來取餐，卻未依規定使用UberEats的保溫箱，而是使用某快遞公司箱子。妻子見狀，上前好心提醒，怎料外送員開始大小聲，還嗆聲「我是辛苦人」、「我只是出來賺一碗飯的錢，有必要這麼硬嗎？」

▲外送員取餐未用「專用保溫箱」，而是用某快遞置物箱。店家見狀好心提醒，卻遭嗆聲推打。（圖／店家提供）

當時巫先生在隔壁收東西，聽到外送員口氣愈來愈差，立刻上前想幫妻子緩頰，並拿出手機蒐證。怎料外送員暴怒，不僅動手推人，還當場棄單「不送了」，轉頭就騎車離開。

太平分局新平所副所長柯閔翔表示，警員獲報到場時，外送員已經離開，老闆表示雙方未受傷、僅口角爭執，不願追究，但會循管道向平台業者反映，「因為外送平台有指定的保溫袋，老闆好意提醒他是不是這個外送員，是不是有什麼相關的問題。」

▲外送員（棕衣）怒推老闆（紅衣），一旁客人（黑衣）見狀，立刻起身上前關心。（圖／東森新聞）

店家表示，原先他只是好意提醒，告訴對方沒有大箱，也至少帶個小箱，以方便辨認，沒想到外送員反應這麼大，最後連製作好的飲料也無法送出，連轉單機會都沒有，所以向警方備案。

對此，UberEats回應，這起事件造成合作餐廳、消費者不便，深感抱歉，除了向餐廳支付該筆款項，未向消費者扣款，也提供後許可使用的點數，之後將再次提醒合作外送夥伴相關作業流程。至於該名違反規範、動手的外送員，經與其簽約貨運公司討論後，將予以停權。

▲店家忍無可忍，公布監視器畫面，最後外送員被停權。（圖／店家提供）

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