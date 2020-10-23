兩個不小心！台中七期海神出沒...路口遭轎車擊落　恐噴上百萬

▲瑪莎拉蒂休旅車經過閃紅燈路口未停車載行駛，遭另部轎車攔腰撞上。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子23日凌晨駕駛要價600萬元的瑪莎拉蒂經過台中七期路口，疑未依閃紅燈號誌規定、停車再行駛，遭陳姓男子所駕涉未遵守閃黃燈號誌減速的轎車撞上，陳男車上女乘客一度昏迷，所幸雙方3人只受輕傷均無酒駕。警方表示，初判雙方未依號誌通行是肇事原因。

▲▼轎車車頭毀損，女乘客還一度昏倒。（圖／民眾提供）

今天凌晨1點多，西屯區朝富路、市政北二路口發生一起車禍，碰撞聲引起路人圍觀，一看發現是白色轎車與白色瑪莎拉蒂性能SUV休旅車發生車禍，立刻通報119並報警處理。消防隊人車到場後，發現兩車駕駛及車上女性乘客都受到輕傷，女子還一度昏迷，經初步包紮止血後，分別送醫治療，所幸無大礙。

據了解，該輛瑪拉莎蒂Levante為休旅車款，目前共分4種等級，新車價最低478萬元起跳，此車屬S版本，要價608萬元，車主在2017年購入。警方也立刻到場採證，經酒測後排除雙方酒駕。

瑪莎拉蒂49歲駕駛林姓男子向警方表示，他當時開在市政北二路內側車道往河南路，到朝富路口就被對方撞上。轎車21歲駕駛陳姓男子也說，他開在朝富路內側車道往台灣大道方向行駛，經過朝富路口左方突然一輛車衝出，他就撞上去了。

第六警分局表示，事發地點交通號誌當時朝富路為閃黃燈，市政北二路為閃紅燈，初判轎車遇閃黃燈未減速，瑪莎拉蒂遇閃紅燈未停車再通行，均為肇事原因，肇責部分瑪莎拉蒂會大一些。至於車損賠償，過幾天雙方將進一步協商，但金額恐破百萬元。

・年銷百萬個

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