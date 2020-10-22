桃園阿伯出門「找阿祖」急壞子孫　茫然站路口...警護送返家

▲桃園市高齡80歲范姓阿伯21日晚間趁家人倒垃圾時，向孫子說「要去找你阿祖」隨即出門，子孫急著四處找，平鎮警分局員警發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡80歲范姓阿伯21日晚間趁家人外出倒垃圾，向孫子說「我去找你阿祖」隨即出門，孫子無法阻擋趕緊告訴爸爸阿公跑出去了，家人急著四處遍尋不著，平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍發現他在平鎮區民族路上，一臉茫然，主動關心詢問後才知道范翁已迷途，查出其住址後護送范翁返家，家人見阿公安全返家開心不已。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在中壢區正光街的范姓老翁今年已高齡80歲，21日晚間7時許，趁兒子出門倒垃圾時，從冰箱內拿出運動飲料，轉頭向看電視的16歲孫子說：「我去找你阿祖」隨即出門，孫子聽到當場傻眼，因為阿祖已過世很多年。

▲桃園市高齡80歲范姓阿伯21日晚間獨自出門，子孫急著四處找，員警發現後協助送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

孫子沒攔住阿公，趕快去找在等垃圾車的父親，告知阿公出門找阿祖了，兒子一聽趕緊丟下垃圾，回家騎車在細雨中找尋爸爸，但卻找不到。還好，平鎮警分局宋屋派出所副所長在平鎮區民族路三段上，發現全身溼透的范姓阿伯走在路上冷得直發抖，當時正值下班尖峰，車流眾多險象環生。

副所長曾偉龍與警員林家賢、吳曉玲巡邏經過，發現范姓阿伯，警方趕緊上前詢問要去哪裡，范卻無法清楚表達語意，員警利用人臉辨識系統查出范翁身分與住址，趕緊將其平安送返中壢區住家，范翁家人見到阿公平安返家，頓時開心不已，同時也對平鎮警方熱心協助再三感激。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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