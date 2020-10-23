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熱愛「隱翅蟲」興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文

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▲▼ 熱愛「隱翅蟲」 興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文 。（圖／中興大學提供）

▲胡芳碩野外採集。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

成績不是唯一指標！中興大學昆蟲系大三學生胡芳碩利用特殊選材管道進入國立大學。進入中興大學後，胡芳碩兩年內與國內外專家學者發表10篇國際論文，刊登在萊佛士動物學公報、歐洲分類學 、動物分類等各大分類學期刊。

中興大學表示，胡芳碩從幼稚園開始就相當喜愛昆蟲，也養了很多甲蟲，到了高中後，他與興大昆蟲系、台大昆蟲系、彰師大生物系的學長成立「台灣昆蟲同好會」，並創立期刊「台灣研蟲誌」，他是現任台灣研蟲誌的主編。

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▲▼ 熱愛「隱翅蟲」 興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文 。（圖／中興大學提供）

▲興大昆蟲系大學生胡芳碩兩年發表10篇國際論文。（圖／中興大學提供）

胡芳碩提到，「昆蟲科學在生活中處處可見，但卻只有少部分的學生願意投身研究，台灣研蟲誌提供一個較為容易的平台，鼓勵學生投稿科學論文，促進台灣昆蟲學的進展。」除任台灣研蟲誌主編外，也是泛科學科學新聞網的專欄作者，時常將自己的研究轉化成科普文介紹給社會大眾。

中興大學指出，胡芳碩對甲蟲分類研究極感興趣，尤其更對一般人所害怕的「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後積極聯絡國內外學者，在短短不到兩年的時間共同合作發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，並發表6種新種的隱翅蟲。特別是升大二的那年暑假，他隻身飛往丹麥實驗室，6天內密集地與教授討論自己的觀察與研究，最後完成了兩篇國際論文定稿。

▲▼ 熱愛「隱翅蟲」 興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文 。（圖／中興大學提供）

▲▼胡芳碩 熱愛「隱翅蟲」，入學兩年發表十篇國際論文。（圖／中興大學提供）

▲▼ 熱愛「隱翅蟲」 興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文 。（圖／中興大學提供）

隱翅蟲的種類高達6萬7千種，是世界上多樣性最高的生物，這是胡芳碩鍾情隱翅蟲的原因。一般人看到隱翅蟲就聯想到有毒液，但胡芳碩表示，台灣的隱翅蟲約1千2百多種，其中可能有隱翅蟲素的只有20種，因此他不定時會發表科普文章，分享他的研究發現，幫隱翅蟲「洗白」，也分享有趣的科學新知。

中興大學說，胡芳碩合作發表的對象除了台灣的研究人員外，也包含英國、美國、日本、丹麥、捷克、加拿大及中國的研究人員，現在已經命名了8種甲蟲新種。他也在國內外各大研討會發表成果，遠赴捷克甲蟲幼蟲研討會，報告隱翅蟲及擬鍬形蟲幼蟲的研究近況，也在國內的臺灣昆蟲學會年會，發表他與捷克的跨國研究團隊針對落葉層甲蟲多樣性的研究。

▲▼ 熱愛「隱翅蟲」 興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文 。（圖／中興大學提供）

▲興大昆蟲系大學生胡芳碩。（圖／中興大學提供）

目前胡芳碩正與捷克的跨國研究團隊，進行牙蟲游泳行為的研究，希望對牙蟲游泳行為的演化有進一步的認識。胡芳碩表示，大學畢業後他想到丹麥的隱翅蟲分類實驗室攻讀研究所，並希望在日後持續對學術做出貢獻。


 

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