活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

▲三顆腎臟的案例，平均1500人才會出現一起。（圖／取自網易號）

實習記者陳培鈞／綜合報導

湖北武漢的邱男近來突覺腰部疼痛，起初以為是太過勞累休息不足導致；但腰部的疼痛情況卻日益嚴重，甚至出現血尿症狀。就醫後才被診斷出是腎結石復發，並意外在他身體裡發現三顆腎臟。

38歲的邱男，是名天然氣管道驗收、維護工人；每天要檢測近30公里的戶外管道安全情況，疏於飲水、排尿。大約一周前，邱男左後腰部突然感到酸脹不適，起初以為是過勞，放慢工作節奏後不但未緩解，連彎腰時就感覺痛，甚至出現血尿，到醫院檢查才知道，自己竟然有三顆腎臟，平均1500人才會出現一起案例。

根據武漢晚報指出，長江航運總醫院武漢腦科醫院泌尿外科魏世平主任診斷時發現，邱男的左腹腔內竟比其他人多長了一套腎盂、輸尿管，加上他的腎結石復發，不僅堵住左側兩套腎盂、輸尿管，導致嚴重積水腎功能不全，還因為這多出來的腎臟，讓患者該部位的解剖更為複雜。

魏世平表示，患者的結石正好卡在腎盂輸尿管交會處的輸尿管主幹道上，完全堵住了排尿，左側雙腎及輸尿管已產生嚴重積水導致腎功能不完全，為避免病情加重，必需接受取石手術。在醫生替小心地將直徑1.5公分的結石取出後，邱男的酸痛感也消失。

醫師提醒，像邱男這樣腎臟結構異常或有結石病史的人，更應注意日常的飲食細節，需要注意日常飲水量，減少食用豆製品、動物內臟等易滋生結石的食物，並每隔半年進行檢查，一旦出現腰痛、腰部酸脹、血尿，就應積極就醫檢查，排除結石等泌尿系疾病的可能。