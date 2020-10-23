　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國邱先生天生有三顆腎臟。（圖／取自網易號）

▲三顆腎臟的案例，平均1500人才會出現一起。（圖／取自網易號

實習記者陳培鈞／綜合報導

湖北武漢的邱男近來突覺腰部疼痛，起初以為是太過勞累休息不足導致；但腰部的疼痛情況卻日益嚴重，甚至出現血尿症狀。就醫後才被診斷出是腎結石復發，並意外在他身體裡發現三顆腎臟。

38歲的邱男，是名天然氣管道驗收、維護工人；每天要檢測近30公里的戶外管道安全情況，疏於飲水、排尿。大約一周前，邱男左後腰部突然感到酸脹不適，起初以為是過勞，放慢工作節奏後不但未緩解，連彎腰時就感覺痛，甚至出現血尿，到醫院檢查才知道，自己竟然有三顆腎臟，平均1500人才會出現一起案例。

根據武漢晚報指出，長江航運總醫院武漢腦科醫院泌尿外科魏世平主任診斷時發現，邱男的左腹腔內竟比其他人多長了一套腎盂、輸尿管，加上他的腎結石復發，不僅堵住左側兩套腎盂、輸尿管，導致嚴重積水腎功能不全，還因為這多出來的腎臟，讓患者該部位的解剖更為複雜。

魏世平表示，患者的結石正好卡在腎盂輸尿管交會處的輸尿管主幹道上，完全堵住了排尿，左側雙腎及輸尿管已產生嚴重積水導致腎功能不完全，為避免病情加重，必需接受取石手術。在醫生替小心地將直徑1.5公分的結石取出後，邱男的酸痛感也消失。

醫師提醒，像邱男這樣腎臟結構異常或有結石病史的人，更應注意日常的飲食細節，需要注意日常飲水量，減少食用豆製品、動物內臟等易滋生結石的食物，並每隔半年進行檢查，一旦出現腰痛、腰部酸脹、血尿，就應積極就醫檢查，排除結石等泌尿系疾病的可能。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「5星座」財運旺到飛起來！錢滿滿入袋　變身理財大王
女富商氣炸！隔壁施工「比地震嚇人」害8戶變形　上億豪宅門關不
信任20年朋友「委託買車」　交車當天驚見友情決裂一幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

習近平說「中國人惹不得」　環時警告：踩到腳趾很可能惹翻中國！

與女友吵架！他從8樓扔下「4.5公斤冷凍牛肉」洩憤...下場GG了

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

OL放在辦公桌！　楊枝甘露「手搖變炸彈」自爆...瞬間炸壞印表機

從3樓拖到1樓毆打！9歲男童上課到一半...遭同學母親、外婆施暴

潘母願為陳同佳投案牽線　陸委會籲港府務實回應

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

習近平說「中國人惹不得」　環時警告：踩到腳趾很可能惹翻中國！

與女友吵架！他從8樓扔下「4.5公斤冷凍牛肉」洩憤...下場GG了

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

OL放在辦公桌！　楊枝甘露「手搖變炸彈」自爆...瞬間炸壞印表機

從3樓拖到1樓毆打！9歲男童上課到一半...遭同學母親、外婆施暴

潘母願為陳同佳投案牽線　陸委會籲港府務實回應

中職／突襲短打贏球關鍵　陳重廷壓力大牙齦腫起來

頭痛以為長腦瘤竟是急性青光眼　一到傍晚就頭痛又找嘸原因當心

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

8旬老翁「戀上外籍看護」！　立完遺囑就離世…子女一看內容怒提告

吃我的炒價啦！高雄男「60萬包23個車位」　住戶10倍高價購買氣炸

男星涉酒駕撞毀80年老牆…賠償金曝光！建築工程師一看數字怒「荒謬」

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

中職／富邦第一支季後賽淘汰　狀元籤要看味全龍

「整篇心經」放外送訂單備註！　店家以為惡作劇...結局神反轉暖炸

大陸熱門新聞

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男砍70刀亡

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

「睡出來的 」債券！　綠帽男爆前女友為獲投資陪金主上床

表兄妹客廳激戰妹夫破門抓姦！2人合夥虐殺他

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

一旦發生國家主權受損　習近平：必將予以迎頭痛擊！

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

快訊／美售台飛彈可射到大陸？國台辦回應

才剛PO親吻照放閃！單純妹訂婚宴前遭男友殺害

陪金主上床獲4.5億！綠帽男吐苦水

更多熱門

相關新聞

台中婦腎臟「鑽石級結石」震20次還不碎

台中婦腎臟「鑽石級結石」震20次還不碎

醫界對於腎結石多半都是透過體外震波碎石手術，但台中一名蘇姓婦人右腎有一顆結石，卻歷經20次震波碎石還完好如初，甚至越長越大，連醫師都忍不住稱之「鑽石級結石」。

「腰酸背痛」恐致死！他吃止痛藥緩解…下秒趴地

「腰酸背痛」恐致死！他吃止痛藥緩解…下秒趴地

國人年看腎病費用高達533億！醫曝超高「洗腎人口」關鍵

國人年看腎病費用高達533億！醫曝超高「洗腎人口」關鍵

腎結石痛到住院！小甜甜自爆「只喝2飲品」　醫揭超可怕後果

腎結石痛到住院！小甜甜自爆「只喝2飲品」　醫揭超可怕後果

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

關鍵字：

中國武漢邱先生魏世平腎結石三顆腎

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面