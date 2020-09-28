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台中婦腎臟「鑽石級結石」震20次還不碎　感染發燒險喪命

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▲▼持續腹痛、長時間慢性腹瀉 、血便、發燒、莫名原因貧血等5大警訊，就應該要特別注意。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲台中一名蘇姓婦人因體內一顆鑽石級結石導致反覆感染、發燒送醫。（圖／資料照片，示意圖與當事人無關）

記者游瓊華／台中報導

醫界對於腎結石多半都是透過體外震波碎石手術，但台中一名蘇姓婦人右腎有一顆結石，卻歷經20次震波碎石還完好如初，甚至越長越大，連醫師都忍不住稱之「鑽石級結石」，這顆結石導致婦人反覆感染、發燒，多次進出醫院，日前又因感染問題導致休克，差點喪命。

台中榮總泌尿科醫師林嘉彥指出，蘇姓婦人在2006年就發現右腎有顆結石，這顆結石其實不算大，但硬度太硬，加上其本身有自體免疫方面疾病，因此要開刀的話風險相當高。

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林嘉彥表示，多年來透過手術、20次體外震波碎石手術都無法順利將結石取出，結石反而越長越大，導致婦人反覆感染、住院，日前因為不停發燒甚至休克，被家人送急診救治，到院一檢查已發生產氣型腎盂腎炎，整個膀胱與腎臟都滿滿空氣，再不處理恐會喪命。

林嘉彥也提到，蘇姓婦人後來經服用抗生素穩住病況後，決定透過軟式輸尿管從尿道進入腎臟，搭配雷射手術治療，後來終於成功碎石，讓蘇姓婦人可以揮別體內這顆「鑽石級結石」，蘇姓婦人後來自行將碎石排出體外，後續追蹤也沒再發現結石蹤影。

▲台中榮總泌尿科醫師林嘉彥說明蘇姓婦人病況（圖／林嘉彥醫師提供）

▲台中榮總泌尿科醫師林嘉彥說明蘇姓婦人病況（圖／林嘉彥醫師提供）

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