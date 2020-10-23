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北市聯醫12院外門診10/24起加開施打幼兒疫苗　每診限100劑打完為止

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▲▼新北市公費流感疫苗今日(10/5)起全面施打，市長侯友宜親自上陣接受疫苗施打。會場同時安排有新北市幼兒園小朋友，在經過基本檢查後一併接受流感疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市聯醫12院外門診週六上午加開施打幼兒流感疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

台北市立聯合醫院配合衛生局政策，從10月24日（週六）起各院外門診加開週六上午施打幼兒流感疫苗，每診提供100劑疫苗，台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，12個院外門診地點每一處都會提供100劑疫苗、打完為止，民眾可出門前事先查詢地點。

▲▼台北市立聯合醫院副總院長璩大成。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲台北市立聯合醫院副總院長璩大成。（圖／記者蔡玟君攝）

璩大成表示，台北市衛生局有鑑於許多媽媽反映平日排隊施打有困難，導致幼兒疫苗施打較去年同期還低，因此從庫存劑量中調配幼兒疫苗劑量，並請聯合醫院的院外門診部協助施打。週六加開幼兒流感疫苗施打時間為每週六上午8點30分至11點，施打對象適用滿6個月以上至國小入學前幼兒，嬰幼兒施打時需攜帶兒童健康手冊和健保卡，希望提升幼兒施打率。

日前有三重女嬰傳出施打流感疫苗昏迷，有媒體提問是否會影響民眾施打意願，璩大成表示，目前施打的疫苗共有4種，但對應大人和小孩其實很單純，且各診人員都很專業，因此呼籲民眾不用擔心。璩大成也說明，疫苗之所以會分為大人與小孩，差異在於疫苗廠商出廠時的受測對象，以安全性和效益為考量而導致各廠牌疫苗略有差異。

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