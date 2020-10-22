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南韓疫苗風波增至25死　衛生部長：感到遺憾但計畫會繼續

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▲▼南韓仁川17歲少年接種流感疫苗，2天後離奇死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓仁川17歲少年接種流感疫苗，2天後離奇死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓流感疫苗風波仍持續延燒，截至當地時間22日下午4點為止，已經有25人因此喪生。雖然死者接種的疫苗品牌都是來自南韓本土的製藥廠，但當局仍不斷強調，死因與疫苗的關聯性很低，衛生部長樸凌厚（박능후）也表示，能夠理解人們對於疫苗的擔心，但免費施打的計畫仍會繼續。

綜合外媒報導，南韓近期提供免費流感疫苗施打計畫，約有3000萬國民可以受惠，但自16日一名17歲青少年接種疫苗後死亡，類似病例在短短一周內新增至25例，其中以慶尚北道4例最多，其次為全羅北道、全羅南道、慶尚南道及首爾市3例。

據悉，這些施打的疫苗全數來自南韓本土製藥廠，包含GC綠十字、韓國疫苗、保寧製藥、SK生物科學與LG化學，雖然有醫學專家認為，不必為此過度恐慌，免疫力越是薄弱的族群更應該施打，但韓國醫學協會認為，在釐清死亡病例與疫苗之間的關係前，應該要暫緩疫苗施打計畫。

▲▼南韓流感疫苗爆安全疑慮，截至21日已累計5人死亡。（圖／路透）

▲南韓流感疫苗爆安全疑慮，截至22日已累計25人死亡。（圖／路透）

在25例死亡病例中，分別接受SK生物科學（10例）、保寧製藥（5例）、GC綠十字（5例）、LG化學（4例）及韓國疫苗（1例）所生產的疫苗。

對此，衛生部長樸凌厚指出，原因仍在調查中，各政府相關機構將一同參與，從生產製分銷的整個過程都會再次檢視，「人們對於疫苗的擔心，我感到理解與遺憾，但免費疫苗施打計畫仍會繼續。」

其實此次的疫苗施打計畫風波，自上個月就開始了，當時有約500萬劑疫苗被存放在常溫的環境中，而不是冷藏的環境，為此施打計畫暫緩了3周。有知情南韓官員說明，計畫在10月13日恢復，已有830萬人接種了疫苗，其中有350例在接受疫苗施打後出現不適。

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