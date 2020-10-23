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陸專家稱普通民眾「暫不必考慮接種疫苗」：不能保證絕對安全

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▲▼新冠病毒疫苗。（圖／路透）

▲全世界都在期盼新冠病毒疫苗上市。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

近期，接種流感等呼吸道傳染病的人群驟增，新冠肺炎疫苗也備受關注。中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友21日卻表示，普通民眾暫時可以不必考慮接種新冠肺炎疫苗。

據《中新網》報導，由福建省科學技術協會、中華預防醫學會主辦的福建省首期東南科技論壇21日在福州舉行。吳尊友在論壇上做《新冠疫情形勢與防控策略》專題報告時做上述表示。

吳尊友說，目前中國採取的防控措施包括圍堵策略、核酸檢測策略和疫苗策略，鼓勵民眾接種預防呼吸道傳染病疫苗，如肺炎疫苗、流感疫苗，減少呼吸道傳染病發病，防止醫療資源擠兌，新冠肺炎疫苗以高風險地區高風險人群優先。

「在中國現在的環境裡，普通民眾感染病毒機會很小，倒不是新冠肺炎疫苗的優先人群，」吳尊友說，接種新冠肺炎疫苗優先考慮防止新冠肺炎病毒輸入中國的第一道風險的「守護者」們，包括海關、邊防口岸、從事與疫情相關工作的醫務防疫人員等。

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

吳尊友說，病毒感染人群中，可能造成死亡率較高的，如老人和有基礎性病變的人群，也應考慮接種新冠肺炎疫苗，「如果這兩個人群能夠保護住，疫苗對於控制疫情基本上就能達到我們的期待。」

吳尊友指出，目前，中國新冠肺炎疫苗還未完成三期臨床試驗，「在疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情況下，普通民眾暫時可以不必考慮接種疫苗」，尤其是在目前疫苗沒有上市的情況下，普通市民沒必要「找門路」去接種疫苗。

「即使三期臨床試驗結果出來了，也是一個階段性的結果，不能百分百保證絕對安全，」吳尊友坦言，雖然疫苗的長期效果不確定，「但哪怕有6個月、12個月的保護效果，對於控制疫情也是非常重要的。」

吳尊友也表示，針對國內外新冠肺炎疫苗的質量差異，只是生產的工藝不同，保護效果應當相似，「業界正迫切地等待三期結果出來才能判定效果」，他說，「從其他疫苗來看，生產工藝並沒有特別不一樣。」

在吳尊友預判中，當前全球疫情很嚴峻，中國國內防控形勢比較好，來自國外輸入壓力比較大。他認為，未來可能還會出現小規模的、零星的疫情。

吳尊友說，無論是國內早期還是如今的國外，並非所有人群都處在同一個感染的風險級別，「這就給了我們時間來安排優先順序，幾億的疫苗產能就能夠應付這個秋冬季可能到來的疫情。」

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