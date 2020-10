21張「疾病擬人化」登上美國9GAG！外國網友驚嘆：竟然是台灣官方

▲繼日本之後,衛福部「疾病擬人化」再次紅到美國,引發外國網友熱議。(合成圖/衛福部)

記者柯沛辰/綜合報導

(文末新增22張全系列插圖)

衛福部疾管署2018年起與多位本土繪師合作,推出一系列「疾病擬人」防治文宣,近期更推出「大魔王」新冠肺炎,結果意外紅到國外去。美國知名社群9GAG在22日發文分享,立刻引起網友關注,除了大讚台灣公部門創意無限,也讓台灣再成熱門焦點。

臉書粉絲專頁9GAG擁有4200萬名粉絲,22日接到網友投稿,在臉書貼出台灣一系列防治文宣,忍不住讚嘆「Why are they so attractive?(為什麼他們這麼地誘人?)」

文中轉貼並介紹21種擬人化疾病,分別是最新一期的新冠病毒、茲卡病毒、德國麻疹、中東呼吸症候群冠狀病毒、急性病毒性肝炎、伊波拉病毒、恙蟲病、退伍軍人病、梅毒、鼠疫、流感、百日咳、結核病、水痘&帶狀疱疹、狂犬病、新型A型流感、腸病毒、登革熱、屈公病、病毒性腸胃炎、日本腦炎等。

值得一提的是,擬人插畫通通都是帥哥美女,無一例外,而且每一期都有不同的人設和主題,除了讓這些衛教資訊「活」了起來,不再是過去死板板的政令宣導,讓人耳目一新,也成功喚起關注,增加進一步了解的意願。

▲「疾病擬人化」登上美國9GAG,讓外國網友驚嘆連連。(圖/翻攝自臉書/9GAG)

外國網友看完紛紛大讚,「不不不不不!不要讓我愛上病毒」、「台灣好酷」、「梅毒也太性感了吧!」但也有人疑惑,「為什麼要用時尚的擬人形象來代表疾病?台灣在想什麼?招攬更多感染者嗎?」對此,有外國網友回應,「給所有笨蛋們:去查查台灣COVID-19的確診人數,他們的防治相當有成效!」掀起熱議。

疾管署自2018年11月起,陸續邀請羅培珊(Quan Lo)、SleepyLion以及蚩尤3位本土繪師合作,借用時尚雜誌封面概念,將傳染病創作成「DISEASE疾病擬人」系列角色文宣,並透過網路媒體以數位形式發行,每位人物設定都隱藏不同的傳染病密碼及衛教知識。

當時日本網站《Buzz Plus News》曾報導,台灣衛福部疾管署推出「疾病擬人化」企劃,精細程度相當罕見,不僅曝光效果絕佳,引起民眾關注,也能傳遞疾病知識,作為日常預防之用。文中推薦,若日本也可以採取類似方式,一定能喚起民眾對疾病預防的關注。

當時報導刊出不久,立刻登上自家網站熱門第一,在推特有超過3000次分享。許多日本網友熱烈討論之餘,也驚嘆該系列竟是出自台灣官方之手,還有觀光客特地跑到疾管署「朝聖」,希望能索取相關文宣。如今系列再度登上美國社群網站9GAG,也讓台灣軟實力再次進軍國際。

▼1.新冠病毒(COVID-19)

▼2.登革熱

▼3.中東呼吸症候群冠狀病毒

▼4.狂犬病

▼5.日本腦炎

▼6.水痘&帶狀疱疹

▼7.新型A型流感

▼8.腸病毒

▼9.麻疹

▼10.結核病

▼11.萊姆病

▼12.茲卡病毒

▼13.梅毒

▼14.退伍軍人病

▼15.流感

▼16.恙蟲病

▼17.病毒性腸胃炎

▼18.屈公病

▼19.急性病毒性肝炎

▼20.百日咳

▼21.伊波拉病毒

▼22.鼠疫

