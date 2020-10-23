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21張「疾病擬人化」登上美國9GAG！外國網友驚嘆：竟然是台灣官方

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▲▼21張「疾病擬人化」登上美國9GAG！外國網友驚嘆：竟然是台灣官方。（合成圖／衛福部）

▲繼日本之後，衛福部「疾病擬人化」再次紅到美國，引發外國網友熱議。（合成圖／衛福部）

記者柯沛辰／綜合報導

（文末新增22張全系列插圖）

衛福部疾管署2018年起與多位本土繪師合作，推出一系列「疾病擬人」防治文宣，近期更推出「大魔王」新冠肺炎，結果意外紅到國外去。美國知名社群9GAG在22日發文分享，立刻引起網友關注，除了大讚台灣公部門創意無限，也讓台灣再成熱門焦點。

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臉書粉絲專頁9GAG擁有4200萬名粉絲，22日接到網友投稿，在臉書貼出台灣一系列防治文宣，忍不住讚嘆「Why are they so attractive?（為什麼他們這麼地誘人？）」

文中轉貼並介紹21種擬人化疾病，分別是最新一期的新冠病毒、茲卡病毒、德國麻疹、中東呼吸症候群冠狀病毒、急性病毒性肝炎、伊波拉病毒、恙蟲病、退伍軍人病、梅毒、鼠疫、流感、百日咳、結核病、水痘&帶狀疱疹、狂犬病、新型A型流感、腸病毒、登革熱、屈公病、病毒性腸胃炎、日本腦炎等。

值得一提的是，擬人插畫通通都是帥哥美女，無一例外，而且每一期都有不同的人設和主題，除了讓這些衛教資訊「活」了起來，不再是過去死板板的政令宣導，讓人耳目一新，也成功喚起關注，增加進一步了解的意願。

▲▼21張「疾病擬人化」登上美國9GAG！外國網友驚嘆：竟然是台灣官方。（圖／翻攝自臉書／9GAG）

▲「疾病擬人化」登上美國9GAG，讓外國網友驚嘆連連。（圖／翻攝自臉書／9GAG）

外國網友看完紛紛大讚，「不不不不不！不要讓我愛上病毒」、「台灣好酷」、「梅毒也太性感了吧！」但也有人疑惑，「為什麼要用時尚的擬人形象來代表疾病？台灣在想什麼？招攬更多感染者嗎？」對此，有外國網友回應，「給所有笨蛋們：去查查台灣COVID-19的確診人數，他們的防治相當有成效！」掀起熱議。

疾管署自2018年11月起，陸續邀請羅培珊（Quan Lo）、SleepyLion以及蚩尤3位本土繪師合作，借用時尚雜誌封面概念，將傳染病創作成「DISEASE疾病擬人」系列角色文宣，並透過網路媒體以數位形式發行，每位人物設定都隱藏不同的傳染病密碼及衛教知識。

當時日本網站《Buzz Plus News》曾報導，台灣衛福部疾管署推出「疾病擬人化」企劃，精細程度相當罕見，不僅曝光效果絕佳，引起民眾關注，也能傳遞疾病知識，作為日常預防之用。文中推薦，若日本也可以採取類似方式，一定能喚起民眾對疾病預防的關注。

當時報導刊出不久，立刻登上自家網站熱門第一，在推特有超過3000次分享。許多日本網友熱烈討論之餘，也驚嘆該系列竟是出自台灣官方之手，還有觀光客特地跑到疾管署「朝聖」，希望能索取相關文宣。如今系列再度登上美國社群網站9GAG，也讓台灣軟實力再次進軍國際。

▼1.新冠病毒（COVID-19）

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼2.登革熱

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼3.中東呼吸症候群冠狀病毒

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼4.狂犬病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼5.日本腦炎

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼6.水痘&帶狀疱疹

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼7.新型A型流感

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼8.腸病毒

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼9.麻疹

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼10.結核病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼11.萊姆病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼12.茲卡病毒

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼13.梅毒

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼14.退伍軍人病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼15.流感

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼16.恙蟲病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼17.病毒性腸胃炎

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼18.屈公病

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼19.急性病毒性肝炎

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼20.百日咳

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼21.伊波拉病毒

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

▼22.鼠疫

▲▼衛福部「疾病擬人」企劃。（圖／衛福部）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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