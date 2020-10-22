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聯結車國道恐怖翻覆！休旅遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡

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記者柯沛辰、許宥孺、吳世龍／高雄報導

國道一號北上337.2公里路竹路段22日中午發生一起死亡車禍，一輛載滿廢土的聯結車疑似變換車道不當，擦撞前方自小客車，隨後倒向內側車道，導致一旁休旅當場遭車斗壓扁，還被廢土活埋。警消到場後，緊急將小車內的人救出，但女乘客送醫後傷重不治。

根據警方調查，事故發生在22日中午12點19分，當時一輛聯結車行經國道一號高雄路竹路段，約北上337.2公里處，但疑似變換車道不當，擦撞前方第一輛自小客車，隨後整輛車失去平衡，向左側傾倒，結果滿載廢土的車斗瞬間將左側另一輛休旅壓扁，污泥也順勢傾瀉而下，佔據內線車道。

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭波及的小客車扭曲變形，被壓成廢鐵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

警消獲報趕抵，發現聯結車橫倒在兩個車道，還有一輛自黑色休旅遭車斗壓住、埋在廢土下，立即將砂土撥開，卻驚見休旅已經扭曲變形、面目全非，趕緊將卡在副駕駛座的50歲邱姓女乘客救出，無奈送醫後仍回天乏術。至於聯結車40歲葉姓駕駛，左手骨折也送醫，目前暫無大礙。

國道新市分隊小隊長周孟諺表示，當時聯結車行駛在中線車道，要變換到外線，不慎擦撞前方B車，造成駕駛失控側翻，去輾壓到行駛在內側車道的C車，初步調查是變換車道不當，3名駕駛酒測值均為零。不過，聯結車有無超載情形，警方仍要進一步追查，以釐清肇責歸屬。

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼警消請來吊車業者，將休旅吊起。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國一北上路竹段22日發生死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼聯結車變換車道不當，釀成1死1傷。（圖／東森新聞，下同）

▲▼聯結車國道恐怖翻覆！轎車遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡。（圖／東森新聞）

▲▼聯結車國道恐怖翻覆！轎車遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡。（圖／東森新聞）

▲▼聯結車國道恐怖翻覆！轎車遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡。（圖／東森新聞）

▲▼聯結車國道恐怖翻覆！轎車遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡。（圖／東森新聞）

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