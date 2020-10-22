　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

七旬校長「女童近親」，母自責：誤推女入火坑。

▲少女長期遭親戚集體性侵，直到經常缺課被輔導，案件才意外曝光...（資料照／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東地檢署幼專組檢察官盧惠珍多年前偵辦一起少女遭家人集體性侵案，發現被害少女割腕自殘，心疼地跟對方約定「希望下次見面不要再有新傷痕」，結果多年後再次相遇，才知道自己當年一席話，意外改變了少女往後的人生，獲頒「紫絲帶獎」。

盧惠珍辦婦幼案件11年，在防治家暴、性侵等領域貢獻卓著，近日即將獲頒台灣保護服務工作最高榮譽「紫絲帶獎」。為此，盧惠珍21日到法務部分享辦案經驗，談到曾經手一起少女遭家庭成員集體性侵案件，令她印象深刻。

盧惠珍表示，少女自小父母雙亡，與親戚同住一屋簷下，卻在國小時遭集體性侵，所以平時只能靠割碗來宣洩情緒，甚至一年四季都穿著長袖，不願被他人發現。升上國中後，少女經常缺課，經老師關懷輔導，才意外揭發性侵案件。

盧惠珍說，當時她負責承辦這起案件，但少女不信任大人，也不願吐露任何案情和想法，直到她耐心開導，少女才逐漸卸下心防，不僅秀出手腕上的新傷口，還吐露自己遭多名親戚性侵，至今仍和加害者住在一起。

當時盧惠珍不可置信，擔心少女又受害，但對方只是淡淡地說，「沒辦法，他們是我家人」她心疼不已，只能要求警政、社工及教育單位密切關切，並叮囑少女「希望下次見面只有舊傷痕，不要再有新的了，你一定可以做得到！」

案經盧惠珍深入查辦，起訴多名親戚，分別判處7到11年不等徒刑，而少女也將盧的一席話銘記在心，逐漸走出陰霾。隨著多年過去，盧惠珍幾乎要淡忘這起案子，直到某天她出門買消夜，被人從後叫住，才再次想起這段回憶。

▲▼女檢盧惠珍。（圖／屏東地檢署）

▲檢察官盧惠珍（右1）將獲頒「紫絲帶獎」，本月21日赴法務部分享辦案經驗。（資料照／屏東地檢署）

盧惠珍轉頭，映入眼簾的是一名亭亭玉立的女孩子，她覺得似曾相似，一時卻還想不起。後來，女孩秀出手腕上的傷痕，說自己不再自殘，她才想起對方是當年的那個小女生。

女孩告訴她，當年盧惠珍那一席話，讓她感到相當溫暖，給了她重返校園的力量和勇氣，所以她下定決心不再傷害自己，也一直把這句話記在心底，現在她已經順利展開大學學業，非常感念盧惠珍當年伸出援手，「謝謝你！」

盧惠珍認為，婦幼案件很不一樣，為了確實保護受害者，經常要啟動跨界合作，也必須保持低調，是即便偵破也「沒有掌聲」的案子，但辦這類案子必須擁有「雞婆」的特質，勇於去挖掘更多事實與真相。

對此，法務部長蔡清祥21日予以肯定，分別表揚何惠君、盧惠珍2名女檢察官即將獲頒「紫絲帶獎」，並致贈紀念品。

▼女檢盧惠珍（右1）。（圖／資料照）

▲▼女檢盧惠珍。（圖／屏東地檢署）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

國二男打工幫女友慶生遭罵！難過負氣離家　警「神招」找到人了！

快訊／高雄深夜驚傳槍響！嫌犯遭包圍拒捕「屋內開槍輕生」

展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案：是背包撞到她

快訊／汐止勤進路山區風雨樹倒　30歲女騎士撞上受傷送醫

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範　她崩潰：只想活命

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉

金山區公所祝百歲人瑞「福壽全歸」　喪語觸霉頭⋯家屬惶恐接下

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

國二男打工幫女友慶生遭罵！難過負氣離家　警「神招」找到人了！

快訊／高雄深夜驚傳槍響！嫌犯遭包圍拒捕「屋內開槍輕生」

展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案：是背包撞到她

快訊／汐止勤進路山區風雨樹倒　30歲女騎士撞上受傷送醫

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範　她崩潰：只想活命

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉

金山區公所祝百歲人瑞「福壽全歸」　喪語觸霉頭⋯家屬惶恐接下

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！ 什麼都扯國家機器

提辦「肉燥爭霸賽」！火速1天通過…陳致中：這就是高雄人要的

爆食男胖到317公斤　被「起重機」吊出家門就醫...牽拖：外送害的

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科

居家香氛也要換季！薰香蠟燭、木屑包8款小物　讓你感受滿滿秋意

20歲女送殯儀館…屍袋裡「開眼呼吸」！8周後仍亡　家人崩潰提告

中科院自製「台版死神」無人機　騰雲號台東試飛成功

岳父母提「客家習俗」！買房登記女方　他崩潰…還要付全額

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

30歲媽媽暴飲暴食飆至337公斤　「只有食物能給我快樂」老公怕她胖死

社會熱門新聞

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

超辣女主持被衝撞揉胸　嫌：背包撞的

打工替女友慶生遭斥責　國中生負氣離家

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

金山區所祝百歲人瑞福壽全歸　 喪語觸霉頭

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

快訊／屏東女騎士等紅燈遭拖板車「輾斃」！網嘆：這路口超危險

更多熱門

相關新聞

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

惡人先告狀！屏東一名男子近日向監理站檢舉，聲稱他10日中午遭一輛台北南下的遊覽車惡意逼車，並將影片PO網公審。遊覽車公司忍無可忍，公布完整影片，結果發現逼車的根本是轎車駕駛，除了不斷S型變換車道、急煞，還不斷跟友人笑說「整死他」，讓遊覽車45名乘客飽受驚嚇。

屏東女持刀刺死母刺傷父　一審被判無期徒刑

屏東女持刀刺死母刺傷父　一審被判無期徒刑

男病纆身還要養老母、幼子　警尋愛心團體救援　

男病纆身還要養老母、幼子　警尋愛心團體救援　

帶毒咖啡到KTV店開唱遇臨檢　塞屁屁下場慘　

帶毒咖啡到KTV店開唱遇臨檢　塞屁屁下場慘　

海龜左腳斷裂、網子纏繞　海巡籲一起來幫幫牠

海龜左腳斷裂、網子纏繞　海巡籲一起來幫幫牠

關鍵字：

少女集體性侵女檢察官盧惠珍屏東

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面