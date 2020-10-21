福和橋上突熄火！他路過「掏出1瓶汽油」神救援　網兩極：太驚險

▲福和橋。（圖／翻攝自google map）



記者黃可昀／綜合報導

騎車騎到一半沒油熄火，所幸有路過騎士暖心搭救！新北永和一名女子昨晚騎車回家，經過福和橋時機車突然熄火，檢查油表才發現已經沒油了，正當她卡在橋上不知所措時，後方騎士突然停下來，接著做出超霸氣舉動。

原PO在臉書社團「我是永和人」表示，昨天大約8點半她經過福和橋，但機車沒油了突然熄火，她只好把車牽到旁邊想辦法，正當她苦惱的時候，有個騎士停到她旁邊並問「是不是沒油？」接著就從後車廂拿出一罐92汽油，二話不說加入原PO的機車油箱內。

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▲應隨時留意車子剩餘氣油量。（示意圖／記者陳俊宏攝）



在加油的過程中，好心騎士還笑笑地說「幫助別人很開心」，請原PO不用太見怪，如此熱心又溫暖的舉動讓她心頭一暖，原來社會上還是有很多願意伸出援手，幫助陌生人的好心人士，她回到家以後仍覺得很感動，於是發了一篇文感謝這位騎士的無條件付出。

網友們也被騎士的霸氣舉動打動，但也提醒原PO還是得注意機車狀況，騎到一半熄火是很危險的行為，應該隨時留意油表，「像這種『油針指到警戒區趕快去加油，就可以預防沒油熄火』的意料中情況，請盡量留意，幫妳的人，不只借給妳油，還是用他的性命在幫忙，也關係到其他用路人的安危。」

其他人回應，「我覺得你應該是碰到了熱心助人的『袁大』」、「雖然看到有人幫忙覺得很窩心！但車廂裡面常備一瓶油，是不是有點危險啊」、「想到隨身帶油的永和人，只有袁大大了」、「第一個想到也是袁大」、「太讚了！不過在橋上加油也太驚險了吧！」