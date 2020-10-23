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加完油沒給發票！過3個紅綠燈「油箱空了」　他看監視器氣炸

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▲▼加油沒給發票。（圖／《東森新聞》）

▲男子到加油站加油，結束卻只有收到零錢，經過詢問才拿到發票。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名張姓男子因為機車警示燈亮起，前往加油站加油，沒想到加了80元，騎出加油站，發現警示燈還亮著，追查之下才發現，原來員工根本沒啟動開關，就連發票也是前一名顧客留下的。

根據《東森新聞》報導，張男20日前往某間加油站加油，當時作業完成，螢幕上跳表顯示80元，他掏出100元鈔票結了帳，結果結完帳，店員只拿了零錢給他，沒有給發票，直到他詢問「發票呢」，對方才回頭去拿。

一路騎過3個紅綠燈，張男發現警示燈還亮著，因此前往另外一間加油站加油，這次一共加了85元，但他的機車通常90元就會加滿，這次竟然加了165元，讓他懷疑可能有問題。

▼男子加完油，騎過了3個紅綠燈，才發現警示燈還亮著。（圖／《東森新聞》）

▲▼加油沒給發票。（圖／《東森新聞》）

張男原先以為，是機車漏油，或是儀表板出問題，因此牽車到車行檢修，發現機車完全沒問題，才開始想起加油站。張男說明，當時加油員確實有做動作，但為何沒有把油加進去，還會有發票，「我在猜想是我前一個客人的。」

張男感到相當疑惑，前往第一間加油站詢問，經過查詢監視器，才發現員工當時將油槍插入油孔，卻沒有打開開關，因此才會發生這項狀況。加油站坦承疏失，還了80元給張男，但這讓張男相當不滿，還以為是機車出了問題，沒加到油就算了，還要自己找答案。

 

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