衰神遭偷車8次？獸醫詐保砸700萬「贖」保時捷奧迪S6...免淪法拍

▲陳姓獸醫涉詐領名車失竊險再買車，不法所得780萬元。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓獸醫師涉嫌從2006年起，13年內，連續報案愛車失竊8次，藉此向保險公司申請理賠「失竊險」、「丟車陪車險」，檢警獲報後查出，陳醫涉嫌詐保約780萬元，並查扣2輛奧迪、1輛保時捷，陳醫擔心愛車被拍賣，偵查中繳回700多萬元「贖回」車子，但仍矢口否認犯罪，台北地檢署22日依詐欺、偽造文書等罪起訴陳醫。

陳姓獸醫原在新竹市動保所工作，父親曾獲模範公務員殊榮，陳父對於兒子擔任公職時就常和同事起爭執，不但丟了工作，還為了買車詐保，也覺得傷心難過。

檢警調查，陳醫2006年間首度報案名下福特ESCAPE失竊，接連2度失而復得後，第3次在2008年報案失竊未尋獲，獲得保險理賠，之後陳改開奧迪A6，2013年10月報案在台中失竊，警方隨即在他的苗栗老家尋獲，沒想到A6隔月又失竊，半年後自己找回失車。

▲陳姓獸醫擔心愛車被拍賣，湊了700多萬元贖回遭查扣的奧迪名車。（資料照／記者張君豪攝）

2014、2016、2019年，陳又接連報案2次奧迪A6、1次奧迪S6（購入價380萬）失竊，並獲得保險公司理賠，其中S6跑車後來被他自己開回苗栗老家藏起來，保險公司開始起疑報警，揭發這起假失車真詐保案。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜3月指揮刑事局等專案小組成員，搜索並查扣被陳藏起來的奧迪A6、S6，以及保時捷凱燕，另外還查到改造手槍和子彈，調查認定陳醫至少詐保3次，犯罪所得約780萬元，依詐欺、偽造文書、違反《槍砲彈藥管制條例》等罪起訴。

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