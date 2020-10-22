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棋藝名師上網秒變渣！他身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

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▲▼身分證樣本。（圖／資料照）

▲陳姓男子變造自己身分證出生年、塗銷配偶欄與女網友交往。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北某棋藝班已婚陳姓負責人，上網偽單身、裝年輕，和女網友交往，還為了取信對方有還款能力，變造身分證，塗掉配偶欄名字，並且把自己的出生年次「延後」12年，結果被女網友揭穿怒控陳男詐騙200萬元，台北地檢署調查，雙方金錢往來只屬於投資借貸，但陳男變造身分證部分，依可處5年以下徒刑的《戶籍法》起訴。

據了解，陳男先前因曾遭其他女子爆料指控，捲入感情詐騙糾紛，現在已經改名，對於這次被正式告到地檢署，陳男辯稱因為棋藝班招生不易，財務較為吃緊，所以向人借貸約60萬，絕無詐騙。

不過被害女子指控，陳男明明50多歲、已婚，卻在2015年間，在網路上佯稱40多歲、單身，和她認識交往，期間陳男為了要借錢，還傳了1張身分證翻拍照片給她，要她可以去調查信用狀況，絕對不會賴帳，她因此不疑有他，借了200萬。

詐騙（圖／達志／示意圖）

▲被害人指控陳男用假的身分證向她詐財200萬元。（示意圖／達志）

後來因為被害人另外介紹朋友，到陳男的棋藝班工作，朋友無意間發現，陳男有太太，再進一步觀察，陳男的身分證上年籍和先前傳給被害人的登記年次不同，整整年輕了12歲，被害人得知後驚覺受騙而報警。

檢察官調查認為，雙方的金錢往來，無論金額多寡，應該是交往期間，被害人也同意的借貸、投資糾紛，不涉詐欺，不過陳男變造自己的身分證年籍，又塗銷配偶欄登記，翻拍後傳給他人，已經觸犯《戶籍法》意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證，足以生損害於公眾或他人罪，依法提起公訴。

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