　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

律師見網美價目表「一次30萬」嚇翻！感性PO文：難怪父母叫我念書

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲橫綱凱咪。（圖／翻攝自橫綱凱咪臉書）

▲橫綱凱咪出面爆料，網美圈7成的人都有在賣。（圖／翻攝自橫綱凱咪臉書）

網搜小組／柯振中報導

網美賣淫的風波持續延燒，網路上也出現了「價目表」，在各大社團間不斷轉傳。知名律師林智群看完價目表，忍不住直搖頭，感嘆「難怪父母要我們好好讀書」。

網美「橫綱凱咪」日前爆料，網美圈內7成的人「都有在賣」，言論引起軒然大波，後續論壇又傳出「陪睡價目表」，瞬間造成網路話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，橫綱凱咪看見價目表後，直言「報價單是假的」，真正的報價單會直接做成「麻豆卡」，價格也是另外報價，根本不會做成表格，還點名潔哥、米砂等2名網紅，直接說「淫媒一定不會找上妳們的」。

事件在網路上引起討論，律師林智群也出面發表感想，他們從小就被父母灌輸，要認真念書，才能上好大學、找到好工作賺大錢，但直到出社會以後，才知道有些事情是天生的。

▼林智群律師看完網美的價目表，忍不住感嘆：終於明白父母的苦心。（圖／翻攝臉書／林智群）

▲▼律師看完網美的價目表，忍不住感嘆：終於明白父母的苦心。（圖／翻攝臉書／林智群）

林智群舉例，有人出了社會，每個月收入2萬，辛苦工作10年，存下了100萬元，接著又收到父母贊助的2,900萬元，買下了總價3,000萬元的房子，故事相當勵志。

林智群還說，有些人天生麗質，發育好、皮膚也好，雖然對念書沒有興趣，但出了社會後當上直播主或網每，月收入幾十萬，甚至是上百萬，故事也十分勵志。

這讓林智群忍不住感嘆，當初父母要求他們認真念書，事實上就是在暗示「父母沒錢」，或是「你長得不怎麼樣」，只能靠自己努力，「叫我們自己想辦法的意思吧…。」

林智群幽默的貼文發出，立刻引起許多回應。粉絲們在下方惡搞留言，「3000萬故事好勵志」、「不知道父母當年的暗示是這個意思…好後悔當初沒好好唸書」、「看板主的文，真的懂了甚麼，頓悟啊」、「怎麼可以這麼專業。」

►天然成分、久洗不爛的香皂！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／保時捷淡水自撞「壓爛車頂」！27歲男慘卡駕駛座
西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃
快訊／Irene認了大頭症！IG道歉：對愚蠢的態度抱歉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「派出所幻想用餐」google刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了

律師見網美價目表「一次30萬」嚇翻！感性PO文：難怪父母叫我念書

校園網路霸凌讓10%兒少想自殺！三字經、攻擊性向外表最常見

澎湖優鮮海產前進金門！農漁局長：3大特點PK陸地養殖魚必勝出

谷歌搜尋「女人就⋯」結果驚人！兩廳院PO文引爆網戰「超貼近社會」

推銷「中草藥的故鄉」　成美文化園今起4天贈200組草藥包

女兒國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆！媽：書都白讀了

獨／全台最美富地市場3個月玩完！攤商怒喊：當初說要簽約6年

請吃便當還大方加料！　乞丐「傻回1句」惹怒她：人都快餓死了

男友跟異性出遊過夜！她目睹「保險套收行李」求問心態：他很疼我

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

「派出所幻想用餐」google刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了

律師見網美價目表「一次30萬」嚇翻！感性PO文：難怪父母叫我念書

校園網路霸凌讓10%兒少想自殺！三字經、攻擊性向外表最常見

澎湖優鮮海產前進金門！農漁局長：3大特點PK陸地養殖魚必勝出

谷歌搜尋「女人就⋯」結果驚人！兩廳院PO文引爆網戰「超貼近社會」

推銷「中草藥的故鄉」　成美文化園今起4天贈200組草藥包

女兒國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆！媽：書都白讀了

獨／全台最美富地市場3個月玩完！攤商怒喊：當初說要簽約6年

請吃便當還大方加料！　乞丐「傻回1句」惹怒她：人都快餓死了

男友跟異性出遊過夜！她目睹「保險套收行李」求問心態：他很疼我

聯結車國道恐怖翻覆！休旅遭壓爛變形「廢土活埋」　女受困身亡

顧立雄、王美花低調升格當公婆　「娶媳」照片曝光！

《青春有你3》參賽名單公開！　「清一色熟面孔」饒舌歌手也參戰

蕭敬騰：我的小孩一定是壞蛋！　堅持領養「抗拒親生骨肉」有原因

恭喜《跑男》鄭愷當爸！　「新婚4個月得女」喜曝：出來掙奶粉錢了

南京晶片大學揭牌成立　結合科技培訓積體電路人才

快訊／保時捷淡水自撞「壓爛車頂」！27歲男慘卡駕駛座　送醫急救

南韓疫苗風波增至25死　衛生部長：感到遺憾但計畫會繼續

陳昊森穿皮鞋粉絲圍觀，爆料「都是臨演」　歐陽靖想捧2個月大的兒子出道

皮膚癌頭皮削一半　亞大醫妙招榮登國際期刊

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

台南幼師發餅乾　慘被告上教育局

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

「在美國訂三媽臭臭鍋」一餐4300元　餐點曝光

1人用餐悲哀！　她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

快訊／「沙德爾」增強為中颱

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

更多熱門

相關新聞

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

曾號稱全台最美夜市、位在一中益民商圈的富地市場10/17悄熄燈號，自7/17開幕才短短三個月，富地市場也在10/18於官方臉書公布將接手草悟廣場。但卻有富地市場攤商爆料，不少攤商在收攤前5天才知道一中富地市場要收攤。

陪睡價目表瘋傳…網美圈火大反擊

陪睡價目表瘋傳…網美圈火大反擊

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

一中商圈最美的義式餐廳「JAI宅」開二店啦　進軍水湳經貿園區

一中商圈最美的義式餐廳「JAI宅」開二店啦　進軍水湳經貿園區

醉男抱狗回家陪睡　結局超展開！

醉男抱狗回家陪睡　結局超展開！

關鍵字：

網美價目表

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面