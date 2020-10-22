律師見網美價目表「一次30萬」嚇翻！感性PO文：難怪父母叫我念書

▲橫綱凱咪出面爆料，網美圈7成的人都有在賣。（圖／翻攝自橫綱凱咪臉書）



網搜小組／柯振中報導

網美賣淫的風波持續延燒，網路上也出現了「價目表」，在各大社團間不斷轉傳。知名律師林智群看完價目表，忍不住直搖頭，感嘆「難怪父母要我們好好讀書」。

網美「橫綱凱咪」日前爆料，網美圈內7成的人「都有在賣」，言論引起軒然大波，後續論壇又傳出「陪睡價目表」，瞬間造成網路話題。

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不過，橫綱凱咪看見價目表後，直言「報價單是假的」，真正的報價單會直接做成「麻豆卡」，價格也是另外報價，根本不會做成表格，還點名潔哥、米砂等2名網紅，直接說「淫媒一定不會找上妳們的」。

事件在網路上引起討論，律師林智群也出面發表感想，他們從小就被父母灌輸，要認真念書，才能上好大學、找到好工作賺大錢，但直到出社會以後，才知道有些事情是天生的。

▼林智群律師看完網美的價目表，忍不住感嘆：終於明白父母的苦心。（圖／翻攝臉書／林智群）



林智群舉例，有人出了社會，每個月收入2萬，辛苦工作10年，存下了100萬元，接著又收到父母贊助的2,900萬元，買下了總價3,000萬元的房子，故事相當勵志。

林智群還說，有些人天生麗質，發育好、皮膚也好，雖然對念書沒有興趣，但出了社會後當上直播主或網每，月收入幾十萬，甚至是上百萬，故事也十分勵志。

這讓林智群忍不住感嘆，當初父母要求他們認真念書，事實上就是在暗示「父母沒錢」，或是「你長得不怎麼樣」，只能靠自己努力，「叫我們自己想辦法的意思吧…。」

林智群幽默的貼文發出，立刻引起許多回應。粉絲們在下方惡搞留言，「3000萬故事好勵志」、「不知道父母當年的暗示是這個意思…好後悔當初沒好好唸書」、「看板主的文，真的懂了甚麼，頓悟啊」、「怎麼可以這麼專業。」

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