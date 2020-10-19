瞎！投資公司發行「影視幣」吸金上億　120小資族血本無歸

記者張君豪／台北報導

北市有小資女出面指控，她從2018年起陸續投資「展彤股份有限公司」的黃金、期貨虛擬幣等投資專案，該公司聲稱投資一期專案可獲利6～10%，且投資者前期約2～3個月都如實拿到獲利現金，小資女因此鼓吹母親把積存的退休老本拿來投資，結果3個月後就拿不回本金，該公司2019年對外宣稱經營不善投資失利倒閉，小資女無奈報警求助。

▲展彤公司吸金上億造成上百投資人慘賠，刑事局日前行動逮捕公司成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊接獲線報展開調查，發現展彤公司以拆分盤、期貨、大陸淨水器、國際黃金交易投資詐騙上百投資人血汗錢逾1億元新台幣。

刑事局表示：該公司倒閉後被害人眾多，警方報請台北地檢署指揮偵辦，並與北市警察局及台中警察局共組專案小組調查，警方發現「展彤」公司在信義區租用商辦營造公司賺錢形象，並以商學院講座透過臉書社團、LINE群組招攬民眾前來上課。

▲展彤公司吸金上億造成上百投資人慘賠，刑事局日前行動查扣大批帳冊、投資企劃書等證物。（圖／記者張君豪攝）

該集團江姓男子（31歲）擔任公司董事長，並由廖姓男子擔任黃金期貨類、吳姓男子擔任虛擬貨幣投資負責人，期約民眾下單以每口26萬、10萬元新台幣投資貴金屬、拆分盤、虛擬貨幣及大陸飲水機，展彤公司並向投資人保證每月可獲利6%至10%不等，期滿本金可領回，甚至簽立資金保管條作為憑證，令投資人誤信為真加碼，公司倒閉後造成約120名被害人血本無歸。

▲展彤公司吸金上億造成上百投資人慘賠，警方搜出該公司用來誆騙投資者的電影虛擬貨幣發行企畫書。（圖／記者張君豪攝）

警方追查，發現該公司黃金投資利用黃金走私方式賺取匯差，派遣人力於香港購置黃金後偷渡至日本及印度販售，公司獲利後卻以香港反送中、新冠肺炎疫情爆發、美中貿易戰等理由，誆騙投資人無法正常出金。

詐騙集團更宣取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理，成立台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等，聲稱投資BXN幣及Film Token（影視幣）贊助拍攝亞洲恐怖電影劇作《陰善人》可保證每月獲利6%以上，但投資人下單後，卻發現BXN幣、影視幣均無法在虛擬貨幣平台流通，後來民眾帳戶內虛擬幣歸零損失慘重。

刑事局專案小組於10月6日到14日陸續持台北地檢署、法院核發拘票、搜索票，到該公司位於北市、新北市、台中市等地區展開行動，拘提該公司負責人江男等17人到案，現場查扣電腦主機1台、筆電5台、手機12台、公司印鑑、存摺、點鈔機1部及新台幣20萬元等證物，全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌將該公司董事長等17人移送台灣台北地檢署，訊後廖姓幹部以20萬元交保、其餘幹部及涉案人分別以5～20萬元交保候傳。

但讓人憂心的是，詐騙集團吸金上億，警方事後雖逮捕涉案成員，但江姓負責人落網辯稱，公司獲利都遭到集團負責虛擬貨幣投資的吳姓男子（30歲）購買虛擬貨幣慘賠，導致吸金獲利都付諸流水，但警方認為展彤公司早已把贓款洗到香港境外，目前正循線深入調查。

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