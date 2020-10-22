順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

▲原PO發問，如果是順路載一個人到某個地方，會不會跟對方收油錢。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

會開車的人，難免會遇到朋友或同事搭便車的狀況。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，文中做一個假設狀況，就是如果自己要從A地到B地，剛好有一個朋友也要去同一個目的地，就順便載對方。但原PO就認為，雖然只是順便載，畢竟也是一段路，就忍不住發起討論「你們會收油錢ㄇ？」

這位網友文中強調，「這不是指特別去當司機那種，而是你剛好要從A地到B地，剛好有一個朋友也住在A地，也要一起去B地，這時候會收油錢嗎？」並說跟該名友人不是特別熟，收錢的話，畢竟也是真的載了一段路，感覺要收一點；但他又覺得好像只是順便，不是特地載對方到某個目的地，忍不住猶豫了，「這種情況收不收？」

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貼文一出，不少人馬上留言，「不會，有夠小氣」、「不會，除非他常態性搭便車」、「順路都不會，不過對方要給我會收」、「這種要不就不載，載了從沒收過」、「不會……會問就是想收錢」、「當然不會啊！有夠小氣，但如果不熟的話，對方應該請個飲料之類的意思意思。」

還有網友認為是頻率問題，「除非你另有所圖，否則不要做這種事，久了真的會變成義務」、「市區內都不收，但是太頻繁會不爽，找藉口推掉」、「不會收，但如果是每天都這樣就會收XD！」但也有人表示，「不熟的我應該推說不方便，油錢是小事，路上要找話聊很痛苦。」