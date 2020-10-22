5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

▲黃捷收到的包養手寫信曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷日前上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目接受專訪，除了分享從政以來的心路歷程外，也提到自己經常收到騷擾訊息，還有人手寫信，並直接開價5000萬要包養。事後這些騷擾訊息曝光，內容包括，「黃捷一晚多少」等語，也讓黃捷苦不堪言，笑答，「「後來收到我們辦公室都已經很習慣，大家都很習以為常。」

黃捷在節目上表示，曾有選民打電話來約去台中吃飯，還詢問可不可以嫁給他，「也有人寫一封長信說，他要給我5000萬要包養我」，當然，負面的訊息也收到很多，例如有心人士想要恐嚇或是攻擊的時候，就會拿身分、性別來恥笑，罵她是妓女等等。

▲屢屢收到騷擾訊息，黃捷苦笑，「習以為常了」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

如今，這些騷擾訊息以及手寫長信曝光，只見訊息內容包括，「很想X你」、「黃捷多少錢一晚」、「可約一夜情嗎」等性騷擾言語。此外，手寫信則是直接向黃捷求婚，並寫道，「黃捷小姐，若是有幸我倆能夠成為終身伴侶，本人願意贈送新台幣伍仟萬現金作為聘金，愛情是無價的，愛情不能以金錢來衡量，贈送金錢只是代表本人最高的誠意」。

對此，黃捷無奈笑說，除了言語上的攻擊之外，辦公室也收到很多裸露下體的不雅照片，因為數量實在是太多了，大家看到後來都習慣了，「大家都已經很習以為常」。

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