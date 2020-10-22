快訊／首波東北季風報到！　「入秋最低溫」周五起探18度

▲彭啟明提醒，北部、東北部朋友要注意準備這周末換季的服裝。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今年入秋首波東北季風報到！根據中央氣象局今天（22日）上午11時最新預報，今和周五東北季風增強，周六至周日清晨東北季風影響，屆時預估北部、東北部最低溫下探19度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五開始到周末，北部早晚的低溫就有機會下探到18、19度，這是今年入秋以來的最低溫，要注意保暖。

氣象局表示，今和周五東北季風增強及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣轉涼；今基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；周五北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

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▲▼今水氣仍多。（圖／氣象局）

氣象局指出，周六、周日清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周日白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升；周六至下周三東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局也提醒，今至周六基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及馬祖亦有長浪發生的機率，請注意。

彭啟明今在臉書說，周五開始到周末，北部早晚的低溫就有機會下探到18、19度，會有顯著秋涼的感覺；周六開始降雨會更趨緩，北部、東北部有機會逐步轉為多雲到晴的天氣，只有局部的地形雨，溫度仍會持續往下探底，空曠地區是否會因為輻射冷卻降到17、18度，就有待當時的環境而定。

彭啟明表示，這是今年入秋以來的最低溫，要注意保暖，北部、東北部朋友要注意準備這周末換季的服裝。