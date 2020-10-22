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影／iOS 14.1 頻傳災情！　第三方預設程式還是有重置問題

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記者謝仁傑／綜合報導

蘋果雖然開放用戶在自家設備中，使用第三方應用程式作為預設程式，以取代 Mail 或 Safari 等，然而目前用戶在使用過程中卻還是會遇到許多問題，使預設程式又重置回蘋果自家的 App。

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲iOS 14 災情頻傳。（圖／取自YouTube／Apple）

iOS 14 和 iPadOS 14 中開放用戶選擇第三方應用程式作為預設電子郵件和瀏覽器，不過每當用戶重新啟動設備時，這些預設程式又會恢復為 Apple 原先預設的自家 App；儘管目前錯誤已被修復，但 ‌iOS 14 ‌和 ‌iPadOS 14‌ 中的一個新錯誤再度浮現，現在只要針對設定好的第三方預設程式進行更新，設備又會自動將預設程式重置為原來的 Mail 或 Safari。

據外媒《MacRumors》報導，這項錯誤已在 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 Beta 版本中修復。

用戶現在可以將 Chrome、Edge、Firefox 等 App 設為預設瀏覽器，也可用 Gmail、Spark、Microsoft Outlook 等郵件程式取代原本的 Apple Mail，目前只要用戶沒有對它們進行更新，它們便可以在用戶開啟瀏覽器或郵件程式時出現。

iOS 14.2 測試版目前已向開發者釋出，預估很快就會在近期發佈正式版更新，屆時應該就不會再有重置回原廠的問題，若有還未升級至 iOS 14.1 的用戶，建議也可以先暫且觀望。

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