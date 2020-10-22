新買黃色冰淇淋驚見「大雕」印記　電台DJ：是剛被「嗨」過嗎？

▲麥唐諾在超市買到印著男性生殖器形狀的冰淇淋。（圖／翻攝自推特 /＠CalumAM）

記者葉睿涵／綜合報導

泰晤士廣播電台主持人麥唐諾19日在英國大型連鎖超級市場特易購（Tesco）購入一盒冰淇淋，回家一打開盒子，赫然發現黃色的冰淇淋上有一個「大雕狀」的拓印。他將照片發到推特後，網友們也紛紛傳上他們在超市發現的「奇形怪狀」物品。

據《每日星報》報導， 麥唐諾（Calum Macdonald）在推特帖文中標記特易購問道，「我不是在開玩笑，但剛剛是有人在我的冰淇淋上『嗨』了一回嗎？我剛打開（就發現）……」他還留言補充，「我必須鄭重聲明，我一點也沒吃。」

這篇帖文獲得了近千讚和數十條有趣的留言。網友們回复，「哦不，我絕對不會吃它，實在讓人感覺太不舒服了」、「這尺寸好大，我好羡慕」、「特易購居然有賣大雕口味的冰淇淋，好獨特」、「至少上面沒有殘留毛髮」。

Can you also speak to them about this carrot they sent me pls pic.twitter.com/HAiVqpMd5r — Bookish (@BookishYeah) October 18, 2020

這不是顧客首次在特易購買到形狀引人遐想的物品了。一名網友留言，他曾在特易購網購到一根形似男性下半身的「奇異蘿蔔」，還開完笑地請麥唐諾順便幫他問特易購能不能退貨。另一名網友則表示，他前幾天在特易購冷凍櫃內的冷凍烤雞盒子上看到男性生殖器形狀的圖案，「看來冷凍櫃內發生了一些『有趣』的事」。

I spotted this in tesco a few weeks back. I think something funny is going on in Tesco's freezer isle pic.twitter.com/fZN9vIaBEg — Natalie Mahon (@NatalieMahon) October 21, 2020

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