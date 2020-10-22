林為洲盼拜登當選「撤瘦肉精」　江啟臣：國民黨不會押寶

▲國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立法院黨團總召林為洲在臉書上表示，若是美國民主黨候選人拜登當選，國民黨團就會提出撤銷瘦肉精美豬進口的行政命令公決案，並表態「不想吃萊豬，支持拜登當選」。對此，國民黨主席江啟臣今（22）日受訪時緩頰表示，對於美國選舉，國民黨絕對尊重與也不會發表任何評論，從黨的立場絕對不會發表美國選舉的評論，也不會押寶，一切以美國人民選擇為重。

林為洲在臉書貼文表示，蔡政府答應美國川普政府進口瘦肉精美豬，也算是幫川普助攻，11月3日萬一川普落選，台灣還要單方面讓瘦肉精美豬明年1月1日進台灣嗎？假設川普政府已非正式答應台灣自由貿易協定BTA或FTA，拜登當選一定會認嗎？

林為洲表示，11月3日拜登當選那天，國民黨就會提出撤消瘦肉精美豬進口的行政命令公決案，讓政府更有籌碼與拜登政府商談確認對台有利的貿易協定。「不想吃萊豬，支持拜登凍算！」

不過，江啟臣表示，因應美國大選後的情勢，政府、國民黨都必須要有分析判斷，美國內部的大選結果會怎麼變化，政府高層、國安高層應該做好沙盤推演，美國政府的更替是否影響台美關係、美中台三邊關係，這是關心重點，絕不是押寶誰當選，台灣要爭取最大利益。

對於林為洲預告提案撤銷美豬行政命令，江啟臣說，國民黨團態度很清楚，反對萊豬進口，一再呼籲蔡政府重新檢視、評估萊豬進口政策，11月3日美國總統大選結果出爐，不管結果如何，或許是個政策上的窗口，讓蔡政府好好重新檢討，這個政策要不要收回或如何調整，這也涉及未來台美關係，現在執政的是民進黨，當然有責任去檢討，國民黨團態度很清楚，就是反對萊豬進口。