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台陸斐濟衝突「羅生門」　張競：府院兩岸政策出現矛盾和角力

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▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

記者任以芳／台北報導

大陸駐斐濟大使館人員擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，雙方爆發衝突，也讓兩岸關係陷入更加緊繃狀態，府院處理這起事件態度上，似乎也有所蹊蹺？對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「府方低調、院方高調，雙方兩岸政策難道出現些許矛盾？又或者是給別人（兩岸）留點空間，也是給自己獲得餘地。」

台陸外交人員在斐濟大打出手，距離事發11天經由外媒報導曝光，行政院長蘇貞昌也在第一時間抨擊大陸駐外人所耍流氓。對此，張競接受訪問認為，「就這起事件來看，府方高度容忍、低調處理，院方高調譴責，是否府院雙方在未來兩岸政策上，出現些許矛盾和角力？」也或許是，給別人（兩岸）留點空間，也是給自己獲得餘地，台北要聽進去，北京更要聽進去。▲▼我駐斐濟人員被打　陸：台方先挑釁「造成中國外交官受傷！」。（圖／中國外交部）

▲我駐斐濟人員被打　陸：台方先挑釁「造成中國外交官受傷！」（圖／中國外交部）

另外，張競也在個人臉書發表評論，該文章表示，「兩岸外交官員在斐濟高級旅館大打出手，鬧成國際醜聞，雙方互控對方先行挑釁，但孰是孰非各說各話，由於雙方在最初都無意將此事掀出，事實真相早就變成羅生門。」

談到兩岸駐外人員掌握對方外交動態，張競文章分析，運用對方舉辦活動，探聽運作議程與賓客名單，事先做功課是基本職掌。「但若打算親臨現場抵境偵察，已是事先思慮愚蠢，當風聲敗露行跡失風，卻是採取衝突脫困，臨機反應更是等而下之。」

張競首先質問，「假若真如北京外交部所稱，其所屬人員係前往該處勘察日後欲辦活動場地，請問為何沒有該國際等級旅館主管陪同？有好生意貴客將來會端著銀子上門，旅館經理級人員豈有不倒屣相迎道理？」

另外，張競認為台灣方面也需要檢討，若有無賴滋事，應該第一時間找當由旅館當局出面處理。「親自動手處理，本身先輸一半，而且就算眼睜睜地遭到闖入砸場，雖然顏面無光，但鬧事者保證滿盤皆輸，旅館酒店豈會善罷甘休？」

▲▼斐濟代理警察局長塗德拉夫（Rusiate Tudravu）。（圖／翻攝自Facebook／Fiji Police Force）

▲斐濟代理警察局長塗德拉夫（Rusiate Tudravu）說明此案件。（圖／翻攝自Facebook／Fiji Police Force）

談到情蒐，張競爆料過去兩岸外交拚鬥往事，「當年駐美外交先進在北京於美國設立聯絡辦事處階段，眼見雙方即將建交，掌握對大陸友好人士名單更是重點工作。」當時北京在華府辦理酒會社交活動就是一個最好例子。

該文章描述，當時某外交先進請送上酒單侍者，召來代客停車領班。「雙方耳語數句，這位外交先進順手將酒單交給代客停車領班，表面上委請代為點酒，但酒單內夾有現鈔數張，最後結帳，侍者送來帳單下方，雙方心照不宣，宴客名單手到擒來。」

最後，張競認為，「跟酒店安全主管搞好關係，對方辦完活動，就可以拿到門禁出入攝影監視影帶，要辨視出來往賓客，根本就不必派人親臨現場。」如今雙方搞到如此難看，還要向當地警方報案，外交豁免權不是鬥毆保護傘，將兩岸鬥爭國際化，再扯入駐在國第三者公權力，這還不是自打嘴巴輸到滿盤？

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