指控我方不收人　港保安局長李家超：台灣為陳同佳赴台設限

▲香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對港男陳同佳遲未完成赴台投案，受害者潘曉穎的母親昨日更親赴香港保安局，向局長李家超遞公開信。對此，李家超21日出面反批，是台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮。



李家超21日出席香港立法會會議，會後會見記者，他表示了解潘母沉痛心情，強調若陳同佳出外辦證（赴台灣簽證），警方完全不會阻礙，但指現時港方無法律容許與台方進行司法協助。

▲港女命案死者潘曉穎的母親（左）和犯嫌同佳。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

李家超又舉數年前的荃灣石棺藏屍案為例，表示在沒有司法互助情況下亦能將通緝犯送回香港，所以是台方為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提。

李家超說，希望台方能務實辦事，兩地警方在台方批准陳同佳入境後，就可啟動工作。他表示，陳同佳目前是自由人，至於入住安全屋乙事，是警方按風險評估而定，亦不時檢討，並沒有阻止他辦任何事情。

他還說，陳同佳赴台只欠台方的批准，「關上門的是台灣，門匙在台方手上」，要由台方啟動，如果台灣不批准陳同佳入境，很難有航空公司讓他上飛機。

續了解，港女命案死者潘曉穎的母親20日向香港保安局長李家超發出公開信，要求馬上「釋放」兇嫌陳同佳，讓其可赴台投案。

對此，香港保安局今天上午曾先行回應說，由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制進行司法互助，港府不能違反法例，將陳同佳強行送至台灣，港府也無權就投案一事代陳同佳做決定與安排。

香港保安局表示，自首與司法互助是兩件獨立的事情，沒有司法互助，台灣提出司法互助作為案件的前提，是故意製造障礙。

▲陳同佳赴台事宜，造成台港中三方政府角力。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陳同佳2018年2月和當時20歲的女友潘曉穎來台灣過情人節，期間他察覺女友疑似外遇、懷上前男友的小孩，憤而殺死潘女，棄屍在捷運竹圍站附近草叢；事後，陳同佳潛逃回港，因「洗黑錢罪」入獄，惟去年10月23日在港出獄後，一直住在安全屋，雖表達有來台投案自首意願一年之久，卻仍未成行。

對於陳同佳投案乙事，陸委會發言人邱垂正上週15日時回應表示，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

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